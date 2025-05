Voglio tornare al Real Madrid: blitz nella notte, il capitano rossonero ha tradito i tifosi

Il Real Madrid riporta a casa il top player del Milan, pronto l’addio ai tifosi rossoneri che criticano la sua scelta

Il Milan rischia di restare fuori dalle coppe europee per la prossima stagione, con l’ultima spiaggia rappresentata dallo scontro diretto di Roma contro i giallorossi, con la speranza di agganciarli in classifica in caso di successo, per poi giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti di questo campionato deludente e dal rendimento altalenante.

Per i rossoneri sarà rivoluzione totale la prossima estate, con cambiamenti sia a livello dirigenziale che di organico per rifondare dalle fondamenta l’ambiente che ha disputato una stagione ben al di sotto delle aspettative e delle potenzialità.

Per rinnovare il proprio parco giocatori, il Milan valuta di sacrificare in uscita alcuni dei profili più talentuosi, certo di ricevere offerte congrue sul mercato e di preferire che non divampi il malumore di restare senza potere disputare la Champions.

E uno di questi giocatori potrebbe fare ritorno a Madrid, con i Blancos che restano a bocca asciutta per colpa di un Barcellona che si è dimostrata bestia nera di Ancelotti, ai saluti e pronto per diventare il commissario tecnico del Brasile.

Ritorna in Liga il top player del Milan, si è proposto al Real, i tifosi non hanno gradito

Theo Hernandez vorrebbe tornare a Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, il terzino del Milan si sarebbe offerto per un ritorno in Spagna, ma il club della Capitale spagnola avrebbe scelto di percorrere altre strade.

Il contratto del francese scade nel 2026 e non è stato ancora rinnovato, fatto che rende obbligatoria la sua partenza nella sessione di mercato di quest’estate per evitare di perderlo a zero l’anno prossimo.

Il Milan vuole cederlo quest’estate ma non è ancora arrivata nessuna offerta

La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 35 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto ai 50 milioni richiesti nelle passate stagioni ma che rappresenterebbe il male minore di fronte all’ipotesi di non incassare niente.

Oltre al Real Madrid, restano alla finestra anche altri top club europei, tra cui il Manchester City, che avrebbe chiesto informazioni sul terzino ma al momento non sono pervenute offerte alla dirigenza rossonera. Pure il club inglese rivoluzionerà il proprio organico dopo una stagione deludente, con Pep Guardiola che potrebbe salutare.