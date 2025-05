Si prendono le quote di Cardinale: “Conte nuovo allenatore del Milan” | I tifosi tornano a sognare

Dopo la disfatta, la notizia che fa salire alle stelle l’entusiasmo dei tifosi del Milan: rivoluzione in programma

I tifosi rossoneri sono su tutte le furie. La loro squadra del cuore è stata protagonista di una stagione davvero fallimentare, che ha visto il club fallire sotto ogni punto di vista. Ogni obiettivo prefissato è stato mancato, in quella che è un’annata totalmente da dimenticare.

Nel giro di pochi mesi è successo di tutto. Inizialmente è arrivato Paulo Fonseca come nuovo allenatore, sono stati spesi quasi 100 milioni di euro sul mercato, per poi distruggere ogni strategia attuata nel corso del mese di Gennaio.

Via il mister portoghese per dar spazio al suo connazionale, Sérgio Conceição e via il 90% degli acquisti estivi per dar spazio ad una super campagna invernale. Inizialmente sembrava aver dato i suoi frutti dato la vittoria della Supercoppa Italiana ma è stata solo un’illusione.

Dopo il successo il rendimento non è per nulla cambiato. Fuori dalla Champions League ai playoff, nono posto nella classifica di Serie A. L’unica salvezza era la Coppa Italia ma anche lì il Diavolo ha fallito perdendo in finale contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Disfatta totale

Il trionfo della Coppa Nazionale avrebbe reso la stagione meno amara. La sconfitta, arrivata poi a causa di una squadra che non ha praticamente mai tirato in porta e con un atteggiamento totalmente rinunciatario, la rende una vera e propria disfatta.

Ecco perchè i fan sperano che il club venga ceduto e che torni il “milanismo“. Le loro preghiere sembrano esser servite a qualcosa dato che Aramco, compagnia nazionale saudita di idrocarburi, sarebbe pronta a entrare ufficialmente nel capitale del club di via Aldo Rossi.

Si accendono le speranze

L’idea è quella di avviare un’operazione che inizialmente prevederebbe l’acquisizione di una quota parziale ma di un importante peso specifico. Si parla di una percentuale che va dal 35 al 45%, con la volontà di espandere sin da subito il proprio marchio nel calcio globale.

Ciò implicherebbe che il Milan avrà un importante potere d’acquisto e che investa nell’immediato per tornare quanto prima ai vertici del calcio italiano e mondiale. Si vocifera difatti, oltre ad un clamoroso ritorno di Paolo Maldini in società, che gli Arabi avrebbero intenzione di contattare Antonio Conte e costruirgli la squadra che desidera. Fino ad ora sono solamente ipotesi ma se si concretizzassero, il Diavolo sarebbe pronto a ritornare a far paura.