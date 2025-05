ULTIMORA Milan: “Conceicao rimane” | Annuncio a poche ore dalla finale, non conta il risultato

Importanti aggiornamenti Milan, il tutto a poche ore dalla finale di Coppa Italia: “Sergio Conceicao rimane”

Tra poche ore verrà assegnato il secondo trofeo della stagione in Italia. Allo stadio Olimpico di Roma si sfideranno il Bologna ed il Milan. I felsinei sperano di riportare la coppa a casa dopo oltre 50 anni dall’ultima volta.

Per quanto riguarda i rossoneri, in caso di vittoria, si tratterebbe della seconda coppa da mettere in bacheca dopo la Supercoppa Italiana conquistata in Arabia Saudita. La firma porta proprio quella del tecnico inquadrato in foto, Sergio Conceicao.

Se fino a qualche mese fa il suo destino sembrava a dir poco segnato, con tanto di addio a fine stagione (soprattutto al termine del contratto), questa volta le cose potrebbero seriamente cambiare. In suo favore.

L’annuncio che i tifosi stavano aspettando, da un bel po’ di tempo, arriva a poche ore dal fischio d’inizio dell’arbitro Mariani. La conferma di Conceicao, anche per la prossima stagione, c’è.

Conceicao rimane al Milan, c’è l’annuncio che nessuno si aspettava

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “SportMediaset” è intervenuto l’ex calciatore del Milan, Gianluca Zambrotta. Non si sono fatte attendere parole d’elogio, per il “Diavolo”, da parte del nativo di Como per la squadra di Conceicao che sta recuperando posizioni importanti in classifica e, di conseguenza, punti persi per strada. Il tutto grazie ad una serie di vittorie importanti che hanno risollevato, seppur di poco, l’ambiente rossonero.

Il merito di tutto questo va dato proprio al manager portoghese. Proprio su Conceicao, infatti, Zambrotta è stato molto chiaro: un allenatore che nel raggiungere finali, come dimostrato in questi anni (soprattutto in Portogallo) se ne intende eccome. Tanto è vero che il suo lavoro merita di essere premiato. In che modo? Proprio con una riconferma, anche per la prossima stagione, da parte della società. Ed è per questo motivo che l’ex calciatore spera, a questo punto, possa rimanere al suo posto.

Milan, Conceicao verso la riconferma: arriva l’annuncio

Queste sono alcune delle parole rilasciate dallo stesso Zambrotta: “Confermarlo in caso di vittoria anche della Coppa Italia? Deve essere valutato per quello che ha fatto. Vincere due trofei all’interno di una stagione del genere. Va sicuramente valutata la possibilità di dare un’altra chance a Conceicao“.

Infine sul calciatore che può essere decisivo, questa sera, per la finale non ha dubbi: “Spero in Leao per il Milan. Nelle ultime gare è sempre stato determinante e mi auguro che possa chiudere la stagione vincendo un titolo“.