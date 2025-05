Cardinale lo ha fatto di nuovo: come Tonali in Premier League | I tifosi del Milan sono disperati

Appresa la notizia i tifosi del Milan sono impazziti, immediata la protesta contro Cardinale: il top player mandato in Inghilterra come Tonali

I tifosi rossoneri sono stanchi dell’attuale situazione che sta vivendo il club. Esigono che ci sia una rivoluzione che coinvolga l’intero organigramma dirigenziale e che dia il Milan nuovamente ai milanisti come fu qualche anno fa con Paolo Maldini.

Non ne possono più di vedere il Diavolo non avere un progetto duraturo. Ecco perchè questa stagione è caratterizzata da continue proteste nei confronti del patron Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, ritenuto il principale responsabile.

L’aver cambiato tre allenatori in un anno, la continua tensione presente nello spogliatoio è sintomo di una sbagliata programmazione. L’esatta rappresentazione si è avuta quest’anno, dove a parte Youssouf Fofana, stabilmente tra i titolari, tutti i nuovi acquisti sono stati ceduti o relegati in panchina.

Non sono bastati dunque la vittoria della Supercoppa e l’ipotetico trionfo in Coppa Italia a placare gli animi. La prematura uscita ai playoff di Champions League ed il nono posto in classifica sono imperdonabili secondo i fan, stufi di dover attendere per vedere la loro squadra del cuore nuovamente ai vertici.

Colpo basso

Ad aggiungere ancor più benzina al fuoco è l’operazione che Cardinale sta portando al termine. Vorrebbe cedere uno dei top player della rosa di Sérgio Conceição in Premier League, proprio come fece con Sandro Tonali due anni fa, che fu spedito in direzione Newcastle.

Ancora oggi è stata una scelta che non gli è stata perdonata. Finalizzare questa trattativa sarebbe dunque iniziare una vera e propria guerra con i tifosi, pronti a scioperare e lasciare vuoto San Siro come simbolo di totale dissenso nei confronti della dirigenza.

Valigie pronte

Il soggetto in questione è Tijjani Reijnders. L’olandese ha avuto una crescita esponenziale in questa stagione, tanto dall’essere il centrocampista più prolifico d’Europa in termini di gol e assist nonostante la difficilissima annata che il Milan sta vivendo.

Su di lui hanno messo gli occhi tutti i top club europei, in particolare il Manchester City. Pep Guardiola lo ha espressamente chiesto, ritenendolo il perfetto sostituto di Kevin De Bruyne, che lascerà i Citizens a parametro zero in estate. Si vocifera un’offerta da 70 milioni di euro più bonus, una netta plusvalenza per i rossoneri ed una cifra che potrebbero reinvestire per rimpiazzarlo. Si attendono nuovi risvolti per la vicenda ma è chiaro che se Cardinale decidesse di cederlo, oltre che un pezzo pregiato della propria squadra perderebbe anche la propria tifoseria.