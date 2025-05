Il Milan si prende… Sinner: i rossoneri le stanno provando tutte | Mossa di puro marketing

Il Milan prova a spingere nel campo del marketing per addolcire i tifosi: Cardinale è pronto a portare Sinner a San Siro

Mentre sul campo da calcio i risultati non rispettano le aspettative sperate, sul campo del marketing il Milan è una delle società migliori al mondo. Dall’arrivo di Gerry Cardinale, patron di RedBird, i rossoneri hanno avuto una crescita esponenziale dal punto di vista economico.

Ha registrato un aumento significativo per il suo marchio ed i suoi ricavi. Difatti grazie ad una nuova strategia di branding è riuscito ad espandere il suo logo in ogni parte del globo terrestre, registrando numeri da capogiro per un club italiano.

Basti pensare che il Diavolo è la società che ha avuto lo sviluppo più rapido negli ultimi 4 anni. Dal 2021 ha aumentato il suo valore del 180% , il tutto grazie a tantissime collaborazioni firmate con le società più influenti al mondo di qualunque rango.

Il suo business non si limita unicamente al calcio. Abbraccia più settori come altri sport, in particolare il baseball ed il tennis, la musica, con tanti e nuovi artisti invitati allo Stadio San Siro, il gaming, nello specifico con E-Football ed Epic Games e tanto altro.

Tanti ospiti

Ed è proprio nella sfida in programma Mercoledì 14 maggio che il Milan accoglierà tanti nuovi ospiti. Lo farà allo Stadio Olimpico di Roma, luogo in cui si disputerà la sfida tra la rosa di Sérgio Conceição ed il Bologna di Vincenzo Italiano, valevole per la finale di Coppa Italia.

L’evento avverrà dunque a pochissimi passi dal Foro Italico, dove attualmente sono in corso gli Internazionali di tennis. Ecco perchè al match, nella tribuna rossonera, sarano presenti figure del calibro di Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jasmine Paolini.

Partita cruciale

Oltre a loro, per l’occasione è stata annunciata la presenza anche di altri vip, come la cantante Laura Pausini e svariati ex calciatori. Ad oggi sono stati confermati Nelson Dida, Serginho, Massimo Ambrosini, Roberto Donadoni e Christian Panucci ma si prospettano altri arrivi.

Tutti faranno il tifo per il Diavolo, in procinto di vincere il suo secondo trofeo stagionale. Dopo la Supercoppa Italiana, vinta a Gennaio in rimonta contro l’Inter in finale, c’è la possibilità di chiudere la stagione con due coppe, situazione che non accadeva dall’annata 2007/2008. Sarà una partita dall’estrema importanza, perchè permetterebbe di aggiungere la Coppa Nazionale in bacheca dopo 22 anni e di qualificarsi per l’Europa, traguardo che non potranno ottenere mediante il campionato dato il nono posto in classifica occupato.