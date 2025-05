Milan? No grazie: stavolta scelgo il Real Madrid | Tradimento del nuovo allenatore

E’ arrivata la fumata nera per i rossoneri, il nuovo allenatore volerà in Spagna: addio Milan, ha scelto il Real Madrid

I tifosi rossoneri si preparano all’ennesima rivoluzione in casa Milan. Con la vittoria dello Scudetto ed una società solida formata da Maldini, Massara ed il fondo Elliot credevano di aver intrapreso la strada giusta per ritornare ai livelli di un tempo ma così non è stato.

Adesso sono nuovamente punto e capo dato le tante frizioni tra le parti ed vari cambiamenti di proprietà e nella dirigenza. Attualmente al Diavolo manca un’identità ed è stata proprio questa la causa dell’attuale travagliatissima stagione che stanno vivendo.

E’ ben chiaro che gli scarsi risultati ottenuti fra Serie A e Champions League non siano dovuti dalla mancanza di qualità ma di unione. I calciatori ci sono, scarseggia la serenità e la tranquillità nell’ambiente che avevano negli anni addietro con Stefano Pioli in panchina.

Quest’annata hanno difatti già cambiato due mister, entrambi portoghesi. Prima Paulo Fonseca poi Sérgio Conceição, che nemmeno con l’immediata vittoria della Supercoppa Italiana è riuscito a cambiar la rotta della stagione del Milan.

Partita cruciale

Ciò che ha del clamoroso è che nonostante siano noni in campionato e siano usciti ai playoff di Champions League contro il Feyenoord, potrebbero chiudere l’anno con due trofei. Questo perchè c’è ancora la finale di Coppa Italia da disputare, in programma Mercoledì 14 Maggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Una partita che può valere il tutto per tutto. Non solo farebbe ritornare in bacheca la coppa dopo oltre 20 anni, non solo sarebbe la prima stagione dopo 18 anni chiusa con due coppe ma garantirebbe l’accesso all’Europa, obiettivo che non possono ottenere mediante la Serie A.

Obiettivo mancato

A prescindere dall’esito, è praticamente certo che l’ex Porto lascerà la nave rossonera. Anche se perderà la finale andrà via comunque da vincente in un clima in cui era complicatissimo farlo. Sono difatti settimane che circolano nuovi nomi per la panchina, con i tifosi che auspicano arrivi un condottiero in grado di guidare un progetto a lungo termine.

Tra i candidati figurava Xabi Alonso, colui che ha reso il Bayer Leverkusen praticamente imbattibile. Lo spagnolo è riuscito nell’impresa di spezzare il dominio del Bayern Monaco in Germania e sfiorare un triplete da imbattuto. I contatti tra le parti erano già stati avviati ma la trattativa è immediatamente sfumata quando è stato annunciato che il Real Madrid avrebbe lasciato andar via Carlo Ancelotti. La panchina dei Blancos è sempre stato il sogno del classe 1981, diventato realtà dopo aver trovato l’accordo per un contratto triennale. Tocca dunque adesso al Diavolo trovare un nuovo allenatore.