Milan, Conceição rinnova e si prende lo juventino | Colpo in serie A per lo Scudetto

Colpo di scena clamoroso in casa Milan: il mister portoghese resta e prepara l’assalto per il colpo Scudetto

La stagione del Milan è una vera e propria montagna russa. I rossoneri stanno vivendo da inizio anno un tripudio di emozioni, a tal punto che nel giro di un paio di settimane sono passati dal definire la propria stagione fallimentare ad una delle migliori della loro recente storia.

Questo perchè nonostante il rendimento in campionato ed in Champions League sia stato disastroso, c’è la possibilità di chiudere l’annata con due trofei. Sono attualmente noni in classifica e fuori dalla lotta per la qualificazione alla prossima edizione di UCL ma possono alzare l’ennesima coppa.

Dopo la Supercoppa Italiana vinta clamorosamente in rimonta in finale contro l’Inter, resta la Coppa Italia. Una competizione che per il club vale tutto, non solo perchè sarebbe un altro trofeo da aggiungere in bacheca dopo oltre 20 anni ma perchè garantirebbe l’accesso all’Europa League.

Per un club come il Milan non è il massimo a cui ambire ma è comunque fondamentale. Che sia economicamente, per il morale o per l’appeal, è importante partecipare ad una delle competizioni più seguite del panorama calcistico mondiale.

Svolta improvvisa

Che il giudizio in merito alla stagione dei rossoneri cambiasse, era impensabile fino a pochissimi giorni fa. Conseguentemente lo stesso discorso vale per chi li sta guidando, Sérgio Conceição, che prima della vittoria in semifinale contro i nerazzurri era già con un piede fuori da Milanello.

Adesso sembra però che tutto sia cambiato, che ci sia stata una svolta netta ed improvvisa. Pare che la rosa stia finalmente seguendo le indicazioni del mister e si stia adattando al nuovo modulo, motivo per cui la società sembra seriamente intenzionata a confermarlo e dargli una chance anche per l’anno prossimo.

Colpo Scudetto

Con la sua conferma, il portoghese già sta lavorando alla prossima stagione. Dopo un’annata così travagliata, l’obiettivo è regalare ai tifosi nuovamente la vittoria dello Scudetto e riuscire a cucire finalmente la seconda stella sopra lo stendardo del club.

Sono tanti i ruoli in cui dovrà intervenire Conceição il prossimo calciomercato, con l’obbligo di curare sia i titolari che i sostituti. La volontà è quella di garantire una squadra competitiva a 360 gradi, ecco perchè ha già messo gli occhi su suo figlio Francisco, in uscita dalla Juventus nonostante l’ottima stagione disputata. Per i bianconeri 30 milioni di euro rappresentano uno scoglio enorme da sormontare, a differenza dei rossoneri, che sembrano disposti a spenderli. Il classe 2002 vorrebbe restare in Italia, in più c’è il rapporto indissolubile tra padre e figlio che li lega. Un tradimento? Può darsi, ma che i tifosi della Juventus possono accettare per un caso eccezionale come questo.