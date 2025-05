“La società lo ha bocciato”: Giuntoli, c’è la data dell’addio | Ennesima rivoluzione Juve

La Juventus si prepara all’ennesima rivoluzione: Giuntoli è pronto a lasciare Torino, la società non crede più in lui

I tifosi sono rimasti impietriti dalla notizia che recita che la Juventus si sta preparando a vivere un finale di stagione ad altissima tensione. Ciò significa che terminerà l’annata come l’ha vissuta, in un clima totalmente burrascoso e pieno di incertezze.

Il tutto durante il periodo più delicato dell’annata, dato che i bianconeri stanno cercando di agguantare disperatamente il quarto posto. I primi tre sono saldati da tempo da Inter, Napoli ed Atalanta, resta solamente l’ultimo da contendersi con tanti avversari.

Non sarà per nulla semplice ottenere questo traguardo per la squadra di Igor Tudor. In lotta con loro ci sono il Bologna, la Roma, la Fiorentina e la Lazio, che non intendono mollare di un centimetro nelle ultime gare rimaste.

Non è però concesso sbagliare. Non esser presenti alla prossima edizione della UEFA Champions League rappresenterebbe un danno economico immane, che un club in ricostruzione come quello piemontese non si può assolutamente permettere di affrontare.

Futuro in bilico

In qualunque direzione si guardi, le sensazioni intorno alla Vecchia Signora non sono positive. Guardando il passato recente, sono anni che non vincono la Serie A e che fan fatica a piazzarsi tra le migliori squadre del campionato italiano.

Lo stesso è accaduto quest’anno, dove sono reduci da una stagione in cui hanno mancato tutti gli obiettivi prefissati nonostante i 200 milioni di euro investiti sul calciomercato. Ecco perchè sarà cruciale pianificare il futuro, per far sì che ciò non si ripeta e che possa finalmente iniziare un nuovo ciclo di vittorie.

Addio vicino

Sono dunque tutti sotto osservazione, nessuno escluso. Ciò non significa che solamente i calciatori ed il mister siano stati messi in discussione ma anche la dirigenza, tra cui Cristiano Giuntoli. L’ex Napoli rischia di non esserci la prossima stagione. Troppi errori che non sono perdonati in un club come quello bianconero.

Molti parlano di un addio oramai già annunciato, come il giornanista Luca Momblano, che non vede la possiblità che il rapporto tra le parti possa continuare. Ha spiegato che oltre il mancato rendimento dei suoi acquisti, sta pagando le pessime relazioni createsi nello spogliatoio e soprattutto la scelta fatta per Thiago Motta e tutto ciò che ne è conseguito. Sono dunque ore caldissime in casa Juventus, dove potrebbe esplodere una rivoluzione da un momento all’altro.