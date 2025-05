Juve, tre giocatori derubati: ville ripulite in una settimana | Calciatori senza un euro

In una settimana sono stati derubati tre giocatori della Juventus, la denuncia delle vittime che chiedono giustizia, hanno perso somme ingenti

La Juventus ha vissuto una rivoluzione nel proprio organico la scorsa estate ma dei miglioramenti in termini di rendimento non si sono visti, con i bianconeri ancora in piena lotta per confermare il proprio posto in Champions League. Anche nel triennio con Max Allegri in panchina, la squadra non è riuscita a competere per il titolo e si è dovuta accontentare di blindare il proprio piazzamento europeo.

Questo anche se due stagioni fa a causa del caso plusvalenze, che hanno portato anche alle dimissioni del presidente Andrea Agnelli e di altre figure di spicco dell’organigramma societario, il club è stato penalizzato di dieci punti e non ha potuto prendere parte alle competizioni internazionali.

In quella circostanza la sessione estiva di mercato è stata pressoché inesistente, con la conferma in massa del parco giocatori, poi ridotto in mezzo al campo a causa delle squalifiche rifilate a Paul Pogba e a Fagioli.

In quella Juventus vi erano diversi giocatori under 25 che erano riusciti a ritagliarsi un posto da protagonista, lanciati nella mischia dal tecnico livornese che ha approfittato della situazione deficitaria sul fronte acquisti per valorizzare alcuni talenti della cantera.

Mentre era in vacanza sono entrati in casa sua, intervenuta la polizia

In attacco non è riuscito a incidere Moise Kean, che si è poi rilanciato a Firenze. Nell’estate del 2023 la punta azzurra è stata derubata. Dei ladri sono entrati nella sua villa nelle colline di Torino, con la domestica che ha allertato il 112 dopo avere trovato una finestra aperta e la casa in disordine.

Le forze dell’ordine sono intervenute e si sono messe alla ricerca dei ladri, con i militari che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato la testimonianza della donna di servizio.

La Juventus nel mirino dei ladri, tre furti nel giro di breve tempo

Pochi giorni prima un destino simile era capitato anche al compagno di squadra Kaio Jorge, che era stato derubato di un Range Rover, gioielli e orologi di lusso.

E ancora vittima è stata Angel Di Maria, anche se in quella circostanza i rapinatori non erano riusciti a portare a termine il colpo.