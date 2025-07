Il Genoa non mi ha voluto, ma non mollo | Vardy arriva in Serie A: vuole la Champions League

Il Genoa, in particolar modo il tecnico Vieira, avrebbe rifiutato il suo arrivo. Jamie Vardy, però, non molla: vuole la Serie A

La sua romantica (perché tale si tratta) storia d’amore con il Leicester City è durata ben 13 stagioni. Fino a quando, lo scorso 30 giugno, non è scaduto ufficialmente il contratto che lo legava ai “Foxies”.

In questi anni Jamie Vardy si è tolto parecchie soddisfazioni. L’aver riportato, per ben due volte, il club inglese in Premier League e soprattutto vincere il campionato (quando in panchina c’era Claudio Ranieri) nella stagione 2015-2016.

Nella sua carriera ha vinto anche una Coppa d’Inghilterra e la Community Shield. Poi l’interruzione del rapporto dopo la retrocessione, dopo un solo anno dalla promozione, in Championship.

L’ex nazionale inglese, a 38 anni appena compiuti, non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Il suo obiettivo è quello di continuare a giocare e dare il proprio contributo. Magari proprio in Italia.

Jamie Vardy in Serie A, dopo il rifiuto del Genoa potrebbe arrivare una nuova chance

A lanciare la clamorosa indiscrezione, in merito al suo futuro calcistico, ci ha pensato “La Repubblica“. Il noto quotidiano italiano aveva parlato di un affare praticamente fatto che avrebbe legato il calciatore inglese al Genoa. I rossoblù erano ad un passo dall’accordarsi con il nativo di Sheffield. Fino a quando, però, a rovinare la festa non ci ha pensato il tecnico Patrick Vieira. Il transalpino, infatti, non voleva in alcun modo il calciatore nella rosa. Tanto è vero che l’affare non è mai andato in porto per “colpa” dell’ex Juventus ed Inter.

Nessuna resa, però, per Vardy che invece in Serie A potrebbe arrivare comunque. Ovviamente con un’altra squadra. Tra le ipotesi spunta quella del ricco Como che, dopo la salvezza della passata stagione, nel prossimo campionato intende puntare a qualcosa di più importante. Magari una qualificazione ad una competizione europea. Magari proprio a quella Champions League che il classe ’87 ha assaporato solamente con il Leicester.

Vardy in Serie A, ipotesi da non scartare: le ultime

Una semplice ipotesi quella che potrebbe vedere Vardy sul lago di Como. Una ipotesi, appunto, assolutamente da non scartare. Da ricordare che i rapporti con i vertici alti della società lanare ed il calciatore sono forti ed importanti.

L’attaccante, prima di salutare il calcio, potrebbe dare il proprio contributo ed esperienza alla squadra allenata da Cesc Fabregas. Non resta che attendere ulteriori sviluppi ed aggiornamenti in merito.