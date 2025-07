Forza Federico, manchi solo tu | Chiesa ritorna in Italia: sfiderà la Juventus

L’avventura di Chiesa al Liverpool è giunta al capolinea: è pronto a ritornare in Serie A e a prendersi la sua rivincita

La spedizione di Federico Chiesa in Inghilterra non è andata come sperato. Non in termini di risultati, perché il classe 1997 è riuscito ad aggiungere la Premier League alla sua personale bacheca dei trofei, ma per il rendimento avuto nel rettangolo di gioco.

Vestire la maglia dei Reds, dopo un complicatissimo periodo alla Juventus, sarebbe dovuta essere una opportunità per riscattarsi. Non ha però raggiunto la sua redenzione, difatti ha collezionato poche presenze sotto la guida di Arne Slot e conseguentemente non è riuscito a lasciare il segno.

C’è da considerare che l’ex Juventus arrivava da un terribile infortunio ed aveva tanta concorrenza nel reparto offensivo ma non può essere un alibi. Anche quando è ritornato in piena forma l’ex allenatore del Feyenoord gli ha preferito altri interpreti, decidendo di non puntare su di lui e lasciando i tifosi interdetti.

Al termine della stagione, con la vittoria del campionato, non gli si può dunque dar torto. Chiesa ha però dimostrato di poter competere a quei livelli, si sente bene ed ha bisogno di minutaggio, motivo per cui ha scelto di lasciare Anfield e la sua gente per far ritorno in Serie A, da dove tutto è iniziato.

Ritorno in Serie A

Settimane di riflessione hanno condotto l’eroe di Euro 2020 a comunicare ai suoi agenti di voler venire in Italia. Una notizia che ha fatto immediatamente smuovere i top club della penisola, ammaliati dal suo talento e pronti a far follie pur di ingaggiarlo.

Escludendo la Fiorentina e la Juventus, le sue due ex squadre, secondo il The Athletic, praticamente tutte possono permetterselo. Il costo del cartellino non rappresenta un problema, dato che il Liverpool vorrebbe cederlo sui 15 milioni di euro, e nemmeno l’ingaggio che si aggira sui 5 milioni annui.

Contatti avviati

Nelle ultime ore sono emerse importanti novità in merito al suo futuro. La pista Milan sembra attualmente essersi congelata con la conferma di Alexis Saelemaekers ed ha preso quota quella della Roma, che già la scorsa estate era interessata ad acquistarlo.

Il figlio d’arte ha le caratteristiche che un allenatore come Gasperini ha sempre amato. È rapido, veloce ed esplosivo, stile Lookman, il che gli garantirebbe la certa titolarità. I contatti tra le parti sembrerebbero esser stati avviati, c’è solo da attendere i prossimi giorni per sapere se Chiesa tornerà ufficialmente a incantare i prati della Serie A.