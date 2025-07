25 milioni e ci stringiamo la mano, arriva il centrocampista dei sogni | Massara rompe gli indugi: primo regalo per Gasp

Calciomercato Roma, in arrivo il primo grande colpo per i giallorossi: affare da 25 milioni di euro. Che regalo per mister Gasp

Ancora pochi giorni e la nuova Roma, targata Gian Piero Gasperini, si riunirà per il ritiro estivo al centro sportivo di Trigoria. C’è grande entusiasmo tra il popolo giallorosso. Ottimista dal fatto che qualcosa di buono, in questa stagione, potrebbe arrivare.

Anche se, come in tutti i casi, l’unico giudice continua ad essere solo ed esclusivamente il terreno di gioco. Poche ore di vacanze, quindi, per i calciatori che molto presto ritorneranno a sgobbare e sudare per iniziare la dura preparazione atletica del nuovo allenatore.

Chi non è mai andato in vacanza, invece, è senza dubbio la dirigenza che ha sempre lavorato in incognito per rafforzare la squadra. A quanto pare, nelle prossime ore, potrebbe essere ufficializzato il primo colpo.

Un affare di tutto rispetto visto che la Roma è pronta a chiudere con il club, detentore del cartellino del calciatore che interesse, per una somma che si avvicina attorno ai 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, affare ad un passo: Gasp ha il suo nuovo centrocampista

Il Mondiale per Club è stato, senza ombra di dubbio, un’ottima vetrina per i calciatori “sconosciuti”. In particolar modo per le squadre sudamericane che hanno avuto la possibilità di mostrare, a tutto il mondo, i loro giocatori più interessanti. Tra questi c’è il Palmeiras, arrivato fino ai quarti di finale (sconfitta dalla finalista Chelsea) che ha messo in mostra diversi atleti che hanno catturato l’attenzione. Proprio come Richard Rios che ha dominato il centrocampo della squadra brasiliana dettando legge.

Classe 2000, il 25enne ha messo a segno due assist in questo torneo, oltre ad aver mostrato buone giocate e quella “garra” che piace tantissimo ai club italiani. Il nazionale colombiano (nonostante sia cresciuto in Brasile) è pronto ad essere il primo colpo targato Frederic Massara. Anche Gasperini ha dato il suo “via libera” per il definitivo acquisto. Un calciatore che può giocare benissimo al fianco del motorino instancabile come Manu Koné. Le caratteristiche del sudamericano si sposano, alla perfezione, con quelle che il mister cercava.

Calciomercato Roma, beffata l’Inter: Gasp accoglie il nuovo centrocampista

Richard Rios è pronto per il definitivo e tanto atteso salto di qualità in Europa. Negli ultimi due anni è stato il metronomo del centrocampo della squadra brasiliana. Il Palmeiras, d’altro canto, accetterà le volontà del calciatore. A patto, però, che arrivino nelle casse ben 30 milioni di euro. Anche se, allo stesso tempo, c’è positività sul fatto che si possa chiudere anche per 25 (bonus esclusi).

Sulle tracce del colombiano ci aveva fatto un pensierino anche l’Inter che, però, dovrà virare su altri obiettivi. Stesso discorso vale anche per il West Ham e Porto che avevano pensato a lui come rinforzo ideale per il centrocampo. Per il calciatore si parla di un contratto di cinque anni da 2,5 milioni di euro a stagione.