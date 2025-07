L’Arabia chiama, la stella della Serie A risponde | Non solo Retegui: saluta anche lui i colori nerazzurri

La Serie A sta vendendo i suoi pezzi pregiati all’estero: siamo ai dettagli, è tutto pronto per il suo trasferimento in Medio Oriente

Aveva guadagnata tanto appeal negli ultimi anni ma sembra già averlo perso. La Serie A, quella che dovrebbe essere la seconda lega per importanza al mondo, in questa sessione di calciomercato estiva recentemente iniziata, sta vendendo tutti i suoi pezzi pregiati all’estero.

Nello specifico in Arabia ed in Qatar, due paesi che stanno investendo nel mondo del calcio con l’obiettivo di farlo diventare uno dei più seguiti del globo. E ci stanno riuscendo appieno dato che negli ultimi anni hanno ufficializzato i migliori calciatori al mondo.

Il pioniere è stato Cristiano Ronaldo, che passò dal Manchester United all’Al-Nassr. Un contratto faraonico da circa 200 milioni di euro all’anno, una cifra da capogiro che però fa intendere la loro illimitata potenza economica.

Ed a ruota libera lo hanno iniziato a seguir tutti, accrescendo sempre più questo fenomeno. Chi a fine carriera, chi nel pieno ma per una motivazione ben precisa: una montagna di soldi, 10/20 volte superiore al loro stipendio attuale.

In continua espansione

Molti credevano che i paesi del Medio Oriente facessero la stessa fine della Cina e che dunque nel giro di un paio d’anni tutto finisse. È stata solamente una illusione, dato che in ogni finestra di mercato riescono ad acquistare atleti di assoluto livello.

In questi giorni le rispettive società hanno presentato Theo Hernandez (Al-Hilal) e Mateo Retegui (Al-Quadsiah). Parliamo del terzino titolare della Francia e l’attaccante titolare dell’Italia, non proprio gli ultimi due arrivati, convinti rispettivamente dai 25 e 20 milioni di euro offerti ai calciatori dai club arabi.

Un altro top via dalla Serie A

A preparare le valigie potrebbe essere Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, noto semplicemente come Éderson. Il brasiliano, pedina cruciale del centrocampo della Dea, è nel mirino dell’Al-Hilal, richiesto esplicitamente da Simone Inzaghi che vuole affiancarlo a Milinkovic Savic.

Arrivato a Bergamo nell’estate del 2022 per 22 milioni di euro, il suo rendimento è sempre cresciuto nel corso delle stagioni, sino a diventare tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Tante squadre hanno mostrato interesse per lui ma nessuna ha fatto sino ad ora un passo in avanti concreto, a differenza degli Al-Za’eem, che sono pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro, che lo renderebbero la cessione più remunerativa della storia del club. Si attendono nuovi risvolti in merito al suo futuro ma una cosa è certa: il Medio Oriente fa davvero sul serio.