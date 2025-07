Qui vanno via tutti, faccio le valigie anche io | Terremoto Atalanta: raggiunge Gasp alla Roma

Dell’Atalanta di Gasperini non rimarrà più nulla: un’altra pedina cruciale della rosa andrà via nel calciomercato estivo

È iniziata ufficialmente l’era di Ivan Juric come nuovo allenatore dell’Atalanta BC. Una scelta che ha sorpreso tutti dato i suoi recenti fallimenti a Roma e a Southampton, ma la migliore per proseguire il progetto iniziato da Gian Piero Gasperini.

È stato dunque designato come suo successore per gioco, mentalità e visione. Una eredità pesante a cui far fronte, un vero e proprio atto di coraggio da parte del croato, perché quella nerazzurra non è proprio la panchina più semplice da gestire dopo il ciclo decennale e vittorioso firmato dal suo predecessore.

Cambiare allenatore non implica che la Dea abbia intenzione di terminare quest’epoca vincente. Adesso che il club ha alzato l’asticella ed è diventata una delle migliori società d’Europa, soprattutto a livello economico, non può gettare tutto al vento.

La scelta di Juric è difatti studiata e ponderata. Il suo stile e le sue idee sono molto simili a quelle di Gasperini, dunque si manterrà l’ideale tattico avuto sino ad ora. D’altronde i due hanno lavorato per tantissimi anni insieme, imparando l’uno dall’altro.

Futuro incerto

L’ambiente è dunque ambizioso ma il calciomercato ad oggi ci sta dicendo il contrario. Una squadra che vuole puntare ancora più in alto non vende i suoi pezzi più pregiati, cosa che l’Atalanta ha fatto e sta facendo, lasciando i tifosi davvero amareggiati.

Ha già salutata Mateo Retegui, il capocannoniere della scorsa Serie A, volato in direzione Arabia. Certamente l’offerta era complicata da declinare ma se a questo si aggiungono i possibili addii di Lookman, Ederson e Hien, la situazione diventa davvero difficile.

Ai saluti

Il futuro del nigeriano è ancora incerto. Sappiamo che avesse intenzione di andar via dopo l’aspro litigio con il suo ex allenatore ma il nuovo potrebbe convincerlo a rimanere. Il brasiliano è voluto da tutto il mondo, ma come al solito nessuno può pareggiare le offerte dell’Arabia Saudita mentre lo svedese è stato chiamato proprio dal neo allenatore della Roma.

Cresciuto esponenzialmente con la maglia del club bergamasco, adesso è uno dei migliori difensori del campionato. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo pilastro difensivo e Gasperini ha scelto proprio il classe 1999. Nei prossimi giorni il club della Capitale formalizzerà una nuova offerta ma a prescindere da come andrà questa trattativa, sembra che l‘Atalanta si stia smontando pezzo per pezzo.