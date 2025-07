Faccio come Calhanoglu, tradisco il Milan | La storia si ripeta ancora: i tifosi credevano in lui

Un altro big potrebbe pensare di partire e lasciare Milano prima dell’inizio della prossima stagione: Allegri non sarà contento.

Chiuso il discorso Mondiale per Club, con l’incredibile e inaspettata vittoria del Chelsea contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, adesso si pensa al mercato.

Lo sanno bene i tifosi del Milan che sono stati costretti a guardare da casa la competizione iridata, dopo due stagioni assolutamente fallimentari.

Adesso però l’arrivo di Allegri ha restituito se non altro un motivo di speranza che ha risollevato gli animi del popolo rossonero.

Ma potrebbe durare poco, perché non sono esclusi colpi di scena in uscita, in stile Calhanoglu.

Ciao ciao Milano

Non sarebbe affatto assurdo se alla fine il nuovo Milan di Allegri dovesse dire addio ad un altro big. Dopo la cessione di Reijnders e Theo Hernandez, infatti, anche Tomori potrebbe fare le valigie per accasarsi ad un club rivale e dare continuità alla rivoluzione che sta investendo Milanello da quando è arrivato il nuovo allenatore toscano.

Da tempo infatti la Juventus vorrebbe potenziare il suo reparto difensivo, mettendo gli occhi proprio sul ventisettenne centrale inglese. Non si tratterebbe, come abbiamo detto, di un’ipotesi assurda, dato che solo alcuni mesi fa c’erano stati addirittura dei contatti con il club torinese per arrivare ad un trasferimento immediato.

Si decide nelle prossime ore

Tudor sa bene che se vuole giocare la prossima Champions a livelli molto alti ha bisogno di un reparto difensivo solido e di esperienza. Le prestazioni di Bremer sono una garanzia, meno la sua tenuta fisica che lo ha costretto ai box negli ultimi 9 mesi. L’idea Tomori sarebbe quindi una quasi naturale ricerca di un tassello su cui poter contare e che si giocherebbe il posto da titolare con l’altro centrale difensivo bianconero, Federico Gatti.

Già lo scorso gennaio c’erano stati contatti tra i rossoneri e il Milan, con un accordo quasi raggiunto sulla base di 25 milioni di euro, per un prestito con obbligo di riscatto. Poi la trattativa è naufragata e la Juve ha poi virato su Veiga e Kelly, ma ora che il portoghese è andato via potrebbe tornare l’idea Fikayo. I presupposti sarebbero addirittura migliori perché il costo del cartellino del difensore inglese sarebbe sceso a venti milioni, cifra abbordabile e per Comolli e interessante per Tare. Il Milan dovrà però trovare prima un sostituto e fino a quel momento è difficile che la trattativa possa decollare.