Lo ha fatto Giroud, perché io no? Suarez sbarca in Serie A: questa volta non per un esame

Lo ha già fatto Giroud ed ha avuto un enorme successo: Suarez è pronto a firmare per una squadra di Serie A

Il calcio di oggi non è lo stesso di 15 anni fa. A 33 anni un atleta era considerato in fase calante ed al termine della sua carriera ma oggi la musica è cambiata, tant’è che ci sono calciatori che continuano a giocare ai massimi livelli anche a 40 anni.

Uno dei tanti esempi è Olivier Giroud, dato per finito quando approdò in Italia, ma che invece si rivelò uno dei migliori attaccanti della Serie A. C’è il suo zampino sullo Scudetto del Milan vinto nell’annata 2021/2022 o per meglio dire le sue “girate”. Ora è un nuovo attaccante del Lille che, da pochi giorni, ha perso a zero Jonathan David.

Ed è lo stesso percorso che vorrebbe compiere Luis Suarez. Il Pistolero, così soprannominato per esser letale sotto porta, potrebbe chiudere definitivamente la sua avventura all’Inter Miami e tornare nuovamente in Europa.

Una scelta più che condivisibile per due fondamentali ragioni. La prima è che la squadra di David Beckham è uscita agli ottavi di finale del Mondiale per Club, la seconda riguarda il suo compagno di sempre, Lionel Messi, in trattativa per ritornare in uno dei top 5 campionati europei così da mettersi in forma per il Mondiale 2026.

L’età è solo un numero

L’uruguaiano ha dimostrato più volte che l’età è solo un numero. Qualunque divisa abbia indossato ha sempre lasciato il segno a suon di gol, e lo sta continuando a fare negli Stati Uniti, con una media pazzesca di quasi un gol a partita.

Numeri del genere, seppur in un campionato oggettivamente inferiore, non possono passare inosservati. Ecco perché starebbe pensando di ritornare a giocare nei migliori palcoscenici che ci offre questo sport, così da far vedere a tutti di che pasta è fatto.

Ritorno in Serie A

La sua carriera l’ha visto protagonista in tutto il continente. Ha vestito maglie del calibro dell’Ajax, del Barcellona, del Liverpool e dell’Atletico Madrid e seppur non è ovviamente lo stesso di un tempo, con la sua esperienza e le sue qualità può ancora dar molto nella sua prossima e nuova avventura.

Chissà se deciderà davvero di chiudere in bellezza gli ultimi anni della sua illustre carriera. Si vocifera che voglia farlo in Serie A, dove sarebbe dovuto arrivare qualche anno fa, e chissà se il Milan ne approfitterà dato che è alla ricerca di un attaccante d’esperienza che faccia crescere Gimenez e Camarda (quando rientrerà dal prestito). Si attendono nuovi risvolti per il suo futuro ma una cosa è certa: la canna del classe 1987 è ancora calda.