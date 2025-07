Italia, quanto mi sei mancata | Lorenzo Insigne ritorna di prepotenza: visite mediche e firma col nuovo club

Il calciatore ex Napoli dice addio al Toronto e inizia un nuovo capitolo della sua carriera: ancora Serie A per lui

Non è affatto un’assurdità quando si dice che gli italiani sono un popolo sì orgoglioso, ma anche tanto romantico ed emotivo.

Ecco perché le storie d’amore – anche quando si parla di calcio – ci piacciono così tanto, soprattutto quando si tratta di vecchie fiamme che ritornano dopo una lunga separazione.

Potrebbe essere questo il caso di Lorenzo Insigne, beniamino dei tifosi del Napoli e vincitore dell’ultimo Europeo con la maglia della Nazionale.

L’addio al Toronto è ormai cosa fatta e c’è chi dice che la sua prossima destinazione sarà l’Italia.

La nuova avventura del numero 24

È notizia di poche ore fa la rescissione del contratto da parte di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. I due calciatori hanno infatti deciso di interrompere in anticipo il rapporto con la squadra canadese dopo le pessime prestazioni a cui il club sta andando in contro: penultimo posto a Est e peggior reparto offensivo della Lega(a cui i due connazionali erano chiamati a dare un contributo decisivo).

Interessante la situazione dell’ex giocatore del Napoli: il 34enne potrebbe puntare ad un nuovo accordo per finire la carriera in bellezza, ma non seguirebbe Verratti in Arabia Saudita. C’è infatti chi lo vedrebbe benissimo in Italia e un suo ritorno potrebbe essere questione di poco.

La firma è vicina?

Uno dei giocatori italiani più tecnici degli ultimi anni che abbiano calcato i campi della Serie A potrebbe far gola a molti club nostrani, come ad esempio la Lazio. Lotito deve assolutamente rinforzare la rosa dopo la deludente stagione appena passata e per il numero uno biancoceleste l’arrivo di Insigne a zero sarebbe un vero affare. Alla finestra ci sarebbe però anche la Fiorentina, che affiancherebbe volentieri a Kean un giocatore così tecnico e di grande esperienza.

Voci di mercato anche dal Bologna, dove la squadra di Vincenzo Italiano – che vorrebbe puntare ad essere una realtà costante nella massima serie – starebbe pensando di fare un tentativo in extremis (e riformare magari la coppia che ha vinto l’Europeo, Insigne-Immobile). Poi ovviamente c’è il sogno ritorno al Napoli di cui ha parlato lo stesso Lorenzo. La Gazzetta dello Sport ha rivelato infatti le sue parole rivolte a chi gli chiedeva che cosa avrebbe fatto in caso di chiamata da parte di Conte. La risposta del fantasista è stata chiara: “Mi farei trovare già a Castel Volturno”.