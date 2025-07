Immobile è tornato, perché non posso farlo io? Insigne riabbraccia l’Italia: sfiderà il “suo” Napoli

In attesa del ritorno ufficiale di Ciro Immobile in Italia, anche Lorenzo Insigne potrebbe presto approdare nuovamente in Serie A

Il calciomercato estivo è ufficialmente iniziato, anche se le trattative sono cominciate già da diverse settimane. I colpi di scena non si faranno di certo attendere. Soprattutto in Serie A pronta a riaccogliere, ancora una volta, Ciro Immobile.

L’attaccante di Torre Annunziata, dopo una sola stagione vissuta in Turchia tra le fila del Besiktas, sta per ritornare nel calcio italiano. Su di lui il Bologna che è pronto a puntare su di lui come rinforzo di lusso in attacco e, soprattutto, come uomo esperienza.

Se il ritorno di Immobile sembra, oramai, cosa fatta perché non si può ipotizzare quello di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, da tre anni in Canada in forza al Toronto, potrebbe seriamente ipotizzare un suo ritorno in Italia. Soprattutto dopo la rescissione del contratto avvenuta nelle prime ore di martedì 1 luglio.

Una possibilità, questa, assolutamente da non scartare. Per il semplice motivo che crede e spera fortemente in un ritorno in Nazionale. Soprattutto da quando, come ct, è stato nominato il suo ex allenatore: Gennaro Gattuso.

Insigne verso il ritorno in Serie A, ipotesi da non scartare

L’avventura di Lorenzo Insigne all’estero è terminata dopo tre anni. A 34 anni, compiuti da qualche settimana, potrebbe seriamente pensare di finire la propria carriera calcistica nel Paese che lo ha fatto crescere. Di certo non al Napoli che, per l’attacco, sta pensando a ben altri obiettivi (Nunez o Lucca su tutti).

L’esterno d’attacco potrebbe essere una idea di diverse squadre che partecipano in competizioni europee oppure che hanno come obiettivo il raggiungimento di un posto in Europa. Magari alla Fiorentina che, a dire il vero, già qualche mese fa aveva pensato a lui. Anche se una vera e propria trattativa non c’è mai stata del tutto.

Insigne di nuovo in Serie A, le ipotesi possibili

Come la Fiorentina anche quella della Lazio potrebbe essere una pista da non scartare affatto. Soprattutto perché, in biancoceleste, ritroverebbe quel Maurizio Sarri che lo ha sempre coccolato in azzurro e fatto sentire un calciatore importante.

Molto più difficile, invece, che Insigne possa approdare alla Roma. Anche i giallorossi avevano pensato a lui, ma non più di tanto. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare eccome. Insigne, da svincolato di lusso, sta valutando tutte le possibili piste per continuare la propria carriera calcistica.