“Attaccante scarso”, De Bruyne fatto a pezzi appena arrivato | Tsunami nel Napoli: ora nemmeno Conte ci crede più

Tutte le speranze di uno Scudetto bis sono svanite nell’ultima settimana: ha perso l’entusiasmo anche Conte

Il Presidente Aurelio De Laurentiis non si è mai esposto come in queste settimane. Certamente l’entusiasmo nato dalla vittoria del quarto Scudetto sta rendendo il tutto più semplice ma dinanzi ai cronisti ha rilasciato una dichiarazione che ha del clamoroso.

Le sue parole: “Finché avrò vita, cercherò di tenere in vita il Calcio Napoli. Non venderei nemmeno per due miliardi e mezzo di euro”. Una forte affermazione, indice di voler continuare a vincere e a scrivere la storia del club azzurro.

Non è però tutto rose e fiori come si crede. Seppur è stato recentemente ufficializzato Kevin De Bruyne e sono in arrivo nuovi calciatori nelle prossime settimane di calciomercato, l’aria che si respira a Castel Volturno non è così tranquilla.

Nelle ultime ore si è creato un vero e proprio polverone nel gruppo di Antonio Conte. Un problema enorme, che in questo periodo non doveva nascere perché minaccia seriamente l’incolumità dello spogliatoio ed i risultati della prossima stagione.

Terremoto in casa Napoli

L’obiettivo è sempre stato chiaro da un mese a questa parte. Bisognava rafforzare la squadra in ogni ruolo, sia nella formazione titolare che nella sostituta, così da poter realizzare il sogno dello Scudetto bis ed andare più avanti possibile in Champions League.

Un desiderio che però sembra destinato a rimanere tale, dal momento che chi è stato ingaggiato per l’attacco non è stato dichiarato all’altezza. Nonostante le ultime ed ottime due annate serviva un altro profilo, perchè lui non fa la differenza.

Non è all’altezza

Sono queste le parole di un tifoso partenopeo. Sulla piattaforma X ha espresso la sua opinione in merito al tanto chiacchierato calciomercato del Napoli, soffermandosi nello specifico su Lorenzo Lucca, il terminale offensivo dell’Udinese finito nell’orbita di Giovanni Manna. Il classe 2000 non è molto apprezzato da questo fan, nonostante abbia siglato 14 gol e 2 assist nell’annata di Serie A recentemente terminata.

Si vocifera di un investimento da 30 milioni di euro più bonus. Una cifra che ritiene sia eccessiva e non idonea per una punta che sarà il sostituto di Romelu Lukaku e che non ritiene assolutamente allo stesso livello dei tanti attaccanti che gli Azzurri hanno avuto negli ultimi 15 anni. Insomma manca fiducia ma De Laurentiis ci ha dimostrati più volte che bisogna averne: i risultati parlano chiaro, negli ultimi anni ci ha insegnato cosa significhi vincere e diventar grandi.