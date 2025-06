Ciao Mattia, è arrivato il momento di ritornare in Italia | Colpo Zanotti per la big: visite mediche e firma sul contratto

Va via dalla Svizzera e vieni a giocare in Italia: Mattia Zanotti è pronto a scendere in campo con una squadra di Serie A

Negli ultimi mesi è sempre più ricorrente il tema dei giovani calciatori in Italia. Si parla sempre più spesso di come il movimento del calcio italiano non stia sfornando nuovi talenti, a differenza delle altre Nazioni che li buttano nella mischia ancora minorenni.

E’ un problema sul quale il nostro paese sta seriamente lavorando e che conta di risolvere nei prossimi anni. Tant’è che sono svariati i nomi di giocatori di prosettiva circolati in questo periodo e di un loro possibile approdo in una big, tra cui quello di Mattia Zanotti.

Il terzino destro è sempre stato sotto i riflettori ma ha guadagnato maggior appeal dall’ultimo Europeo disputato con la Nazionale U21. Nonostante la campagna non sia terminata nel migliore dei modi a causa di una sconfitta per 3-2 contro la Germania in 11 contro 9, tra i cui espulsi figura proprio il classe 2003, ha decisamente brillato.

E’ noto che le competizioni internazionali siano delle vere e proprie vetrine e cosi è stato anche per lui. Sono difatti varie le squadre che gli hanno messo gli occhi addosso e che sono pronte a formalizzare un’offerta per riportarlo in Italia e fargli vestire una nuova maglia di Serie A.

Lontano dal paese d’origine

Attualmente gioca nella Fc Lugano, squadra che milita in Super League, massima serie del campionato svizzero di calcio. Si trasferì in quella che è una delle città più popolate della nazione per rilanciarsi e ci è riuscito alla grande avendo collezionato 2 gol ed 11 assist in 41 gare disputate.

Dopo aver ottenuto questi numeri ed aver dimostrato il suo talento in palcoscenici ancor più complicati, è dunque arrivato il momento di compiere il definitivo salto di qualità. E le opportunità non mancano di certo, tant’è che sono in corso svariate trattative che gli farebbero abbandonare il Canton Ticino.

Ritorno in patria

Per Zanotti i bianconeri chiedono una somma che va dai 10 ai 15 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che di poco conto per un calciatore di un campionato non facente parte della top 5, ma giusta per ciò che ha dimostrato sino ad oggi sulla corsia destra del rettangolo di gioco.

C’è poi da aggiungere che seppur sia oggettivamente una lega minore, ha sempre sfornata ottimi talenti, parte dei quali sono arrivati proprio in Italia. Su di lui c’è un forte interesse proveniente dal Bologna di Vincenzo Italiano, che avrebbe già contattato i suoi agenti ed il Lugano e dell’Inter, in fase di rivoluzione ed alla ricerca di un nuovo esterno che faccia rifiatare Dumfries. Si attendono nuovi risvolti per il suo futuro ma una cosa è certa: l’Italia sta finalmente puntando sui suoi ragazzi.