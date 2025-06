“Vuole venire subito”, mister Conte è al settimo cielo | L’ex azzurro lo porta al Napoli: sarà scudetto-bis

Il Napoli è già pronto a metter le mani sul quinto Scudetto: De Laurentiis accontenta Conte, è in arrivo un altro top player

La cavalcata che ha permesso al Napoli di vincere il quarto Scudetto nella sua storia è stata a dir poco emozionante. Nuovo allenatore, nuovi giocatori ed un’identità da ritrovare dopo un’annata disastrosa, insomma tanti elementi su cui dovevano lavorare che hanno immediatamente dato i loro frutti.

E così gli Azzurri in un solo anno dal progetto rinascita sono arrivati a conquistare la vetta d’Italia. Il loro obiettivo era ritornare in Europa ma sono riusciti ad ottenere un qualcosa di decisamente più grande, battagliandosi il tricolore sino all’ultima giornata contro l’Inter.

Oramai sono loro la squadra da battere, soprattutto se continuano a rinforzarsi con calciatori di assoluto livello. D’altronde il Presidente Aurelio De Laurentiis l’aveva promesso ad Antonio Conte: “per farti rimanere farò di tutto”.

E sembra stia mantenendo la sua parola. Dopo l’arrivo di uno dei miglior giocatori della Premier League di sempre, Kevin De Bruyne, sta per firmare un altro pezzo da novanta che il club conta di chiudere entro la prossima settimana.

Obiettivo Scudetto

E’ l’unica big della Serie A a non aver cambiato allenatore ed è dunque l’unica che può continuare un progetto già iniziato. A ciò si aggiunge che è una delle poche squadre in Italia ad avere il bilancio in positivo e centinaia di milioni da investire per rafforzare la rosa.

Ecco perché sta facendo all-in su Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano del Liverpool non ha trovato negli anni lo spazio che desiderava, motivo per cui è alla ricerca di una nuova avventura ed avrebbe individuato nel Napoli la perfetta rampa per rilanciarsi e tornare agli straordinari livelli del Benfica.

“Vuole venire subito”

“Vuole venire subito, sta aspettando di chiudere col Napoli e di raggiungere il suo connazionale Mathias Olivera”. Sono queste le parole di Walter Gargano rilasciate nel corso della sua ultima intervista a Radio Kiss Kiss, che sottolineano appieno la volontà del classe 1999. L’ex centrocampista azzurro ha spiegato che una piazza calorosa come quella azzurra può fargli bene che può aiutarlo a ritrovare le sue qualità.

Ha poi aggiunto: “Gli ho detto che deve andare a Napoli e che non deve fare un’altra scelta. Dovrà decidere insieme alla famiglia. Se arriva anche Darwin, oltre a De Bruyne, sarebbe una rosa grandissima e tanta qualità a disposizione di Conte”. I due club stanno trattando su una base di 50 milioni di euro, va solamente trovata l’intesa con il calciatore ed il suo entourage per l’elevato ingaggio.