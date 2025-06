Theo Hernandez? E’ solo un ricordo | Tare anticipa tutti per il nuovo terzino: lo riporta in Italia a prezzo stracciato

Calciomercato Milan, Theo Hernandez è solamente un ricordo: con l’imminente addio del francese il ds Tare lo rimpiazza subito

Dopo una attenta riflessione Theo Hernandez ha sciolto ogni tipo di dubbio per quanto riguarda il suo futuro calcistico. L’esperienza al Milan e, soprattutto, alla Serie A sta per terminare dopo sei anni dal suo arrivo in Italia.

Il suo futuro appare molto chiaro: sarà in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Hilal di Simone Inzaghi che ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il nazionale francese verrà accontentato per ogni sua richiesta economica.

Si parla, infatti, di ben 20 milioni di euro netti a stagione per il forte terzino sinistro. Cifra che il “Diavolo”, e nessun altro club italiano ed europeo, sarebbe stato disposto ad offrire al calciatore.

Di conseguenza i rossoneri, in attesa del comunicato ufficiale della cessione definitiva, si ritroveranno con la fascia sinistra scoperta. A quanto pare, però, per poco tempo visto che il ds Tare ha già in mente come sostituire l’ex Real Madrid.

Milan, con Theo è addio: il ds Tare riporta in Italia il possibile sostituto

Da precisare, ovviamente, che fino a questo momento non c’è alcun tipo di trattativa in atto tra le due squadre. Questo, però, non cancella assolutamente che il Milan possa provare un certo interessamento nei confronti di Patrick Dorgu. Il terzino danese è una vecchia conoscenza del calcio italiano dopo aver vestito la maglia del Lecce (prima in quella della Primavera e poi prima squadra). Nell’ultima sessione invernale del calciomercato il classe 2004 si è trasferito in Premier League per andare a rinforzare il Manchester United.

L’impatto con il campionato inglese non è stato dei peggiori visto che, comunque, il calciatore ha fornito delle ottime prestazioni. Con i “Red Devils”, però, ha avuto la possibilità di chiudere la stagione alzando al cielo un trofeo. Ed invece, nella finale di Europa League contro il Tottenham, la sua squadra è uscita sconfitta. Il tecnico Amorim lo ha voluto a tutti i costi in rosa. In estate le cose potrebbero cambiare. D’altronde il calciatore è sempre stato un pupillo dei rossoneri che, però, non hanno mai affondato il colpo con il club salentino.

Calciomercato Milan, obiettivo riportare in Serie A il terzino sinistro: le ultime

Quello di Patrick Dorgu è un nome che piace particolarmente. Anche se, come annunciato in precedenza, si tratta di una trattativa tutt’altro che semplice per diversi motivi. In primis quello economico. Difficile, se non impossibile, che lo United voglia privarsi di lui sin da subito dopo averlo acquistato per ben 30 milioni di euro.

Non è da escludere, però, che il Milan possa convincere il club inglese a cederlo in prestito con diritto di riscatto, magari proponendo una offerta convincente. Fino ad ora, però, non ci sono margini di una trattativa in atto. L’interessamento per uno dei terzini più promettenti nel panorama calcistico, però, c’è eccome.