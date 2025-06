Voglio segnare anche in Italia, Lacazette arriva gratis | Richiesta esplicita del tecnico: vuole essere l’uomo derby

Lacazette vuole cimentarsi in una nuova avventura: addio Ligue 1, è pronto per la Serie A e a lasciare il segno nel Derby

Era stato già confermato da Paulo Fonseca, ma arrivati a fine giugno c’è stata la comunicazione ufficiale. Un addio che lascia dell’amaro in bocca ai tifosi del Lione, che vedono andar via uno dei loro miglior calciatori: Alexandre Lacazette.

La partita contro il Nizza è stata l’ultima gara del Capitano della squadra francese. Una vera e propria leggenda del club dato che è cresciuto nelle loro giovanili ed ha disputato 2 stagioni nella seconda squadra e 10 in totale nella prima.

Parliamo dunque dell’80% della sua carriera, nella quale c’è stata una parentesi di 5 anni all’Arsenal, in Premier League. La sua avventura con la maglia rossoblù è però terminata, proprio nel momento più difficile della storia del club.

I Les Gones sono stati difatti retrocessi definitivamente in Ligue 2 a causa dei gravissimi problemi economici che stanno affrontando. Non sono bastate nemmeno le cessioni registrare in estate per far fronte alla critica situazione finanziaria in cui si ritrovano.

Nuova avventura

Nonostante l’amarezza per quanto accaduto, il Lione non poteva non salutare uno dei calciatori più rappresentativi della loro storia recente. Attraverso un post sui propri profili social ci ha difatti tenuto a ringraziare vivamente il classe 1991 per il suo contributo e la professionalità dimostrata.

Il 34enne non ritiene però che la sua carriera sia finita. E’ volenteroso nel voler cercare una nuova avventura e continuare a lasciare il segno, elementi che gli stanno aprendo nuovi scenari di trasferimento tra cui la nostra Serie A.

In arrivo in Italia

Dopo Francia ed Inghilterra è il momento di testare il campionato italiano, uno dei più difficili al mondo. Più volte il nome di Lacazette è stato accostato a squadre militanti nella massima serie italiana ma mai l’operazione è riuscita a concretizzarsi.

Questa volta però, secondo le voci che circolano in questa sessione di calciomercato estiva, sembra esser più vicina che mai alla sua finalizzazione. Questo perchè sia Inter che Milan sono alla ricerca di un attaccante sostituto, i nerazzurri per far rifiatare Marcus Thuram e Latuaro Martinez ed i rossoneri per dare il cambio a Santiago Gimenez. Ci sarà dunque l’ennesimo scontro sul mercato tra Biscione e Diavolo per ingaggiare il francese, che ha come obiettivo far esplodere di gioia San Siro proprio in un Derby della Madonnina.