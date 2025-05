Giuntoli ne ha perso un altro: Juve, il centrocampista dei tuoi sogni vola al Real Madrid

Il direttore sportivo della Juventus si è fatto battere dal Real Madrid nella corsa a uno dei principali obiettivi di mercato dell’estate

Anche se il mercato è fermo e i campionati nazionali non si sono ancora conclusi, i direttori sportivi sono alle prese con la pianificazione della prossima campagna acquisti ed è il caso anche di Cristiano Giuntoli che confida nella qualificazione in Champions League della sua Juventus per potere disporre di un gruzzoletto degno di nota per potere imbastire più operazioni.

Con la partecipazione dei bianconeri alla prima edizione del Mondiale per Club, la gestione della sessione potrebbe subire delle modifiche rispetto al solito ma chi sarà ritenuto fuori dal progetto tecnico non dovrebbe entrare nella lista per il torneo statunitense.

In difesa con il rientro di Gleison Bremer e il riscatto di Pierre Kalulu, il reparto non dovrebbe subire sostanziali cambiamenti, con Renato Veiga e Kelly che dovrebbero tornare in Premier League, dato che non stanno convincendo con le loro prestazioni.

A centrocampo ha deluso Douglas Luiz e una delle opzioni che la proprietà sta prendendo in considerazione è quella di mandarlo un anno in prestito, con la speranza che possa rilanciarsi e non vedere crollato il proprio valore di mercato.

La Juventus ha pensato al talento azzurro per migliorare la costruzione del gioco

Una Juventus che, sul fronte entrate, ha messo in cima alla lista dei desideri un regista di talento come Sandro Tonali, tornato ad alti livelli dopo un anno di squalifica per calcioscommesse, e protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana.

L’ex Milan è tra i leader del Newcastle e le sue giocate non sono rimaste indifferenti ad altri top club europei come il Real Madrid che starebbe pensando a lui come sostituto di Luka Modric, prossimo al ritiro.

Il Real Madrid soffia il top player alla Juventus, Giuntoli resta fermo al palo

Nel capoluogo spagnolo si parla di una possibile offerta di 70 milioni che accontenterebbe le richieste economiche dei Magpies, pareggiando gli investimento messo in atto due anni fa per portarlo in Inghilterra.

Giuntoli è consapevole che il blasone rappresentato dai Blancos sia in questo momento superiore, oltre alla fede rossonera di Tonali che avrebbe fatto sapere di essere disposto, un giorno, a tornare in serie A, solo per giocare di nuovo con il Milan.