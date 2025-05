Lo ha scartato Thiago Motta, lo ha bocciato Tudor: Giuntoli vuole farci 40 milioni cash

Non c’è più nulla da fare, è stato bocciato da entrambi gli allenatori: Giuntoli l’ha già sul mercato, la sua avventura alla Juve è conclusa

La Juventus sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia. Dopo lo straordinario filotto di 9 Scudetti vinti consecutivamente, molteplici coppe Nazionali e due finali di Champions League raggiunte, c’è stato uno straziante tracollo.

Oltre il solito tabù della massima competizione europea per club, i bianconeri non vincono il tricolore dal lontano 2019. Da quel periodo hanno dovuto far spazio ad Inter, Napoli e Milan, divenute oramai le principali forze del campionato.

Ed è per questo motivo che nella scorsa estate hanno fatto all-in. Dentro un allenatore giovane e con nuove idee, quale Thiago Motta, e 200 milioni di euro spesi sul mercato per costruirgli una rosa a lui congeniale e lottare in ogni competizione.

Il risultato? E’ stata regina solamente nel tabellone delle società che hanno investito più capitale perchè dal campo non è ritornato nulla. La stagione attuale è addirittura peggiore di quella precedente: un vero e proprio fallimento.

Rifondazione in corso

In Serie A sono in lotta per la conquista del quarto posto per agguantare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. La competizione in cui sono usciti quest’anno ai playoff contro il PSV, oltre che dire addio alla Coppa Italia ai quarti di finale a causa dell’Empoli e alla Supercoppa alla prima gara.

Ciò ha portato inevitabilmente all’esonero dell’italo brasiliano e all’arrivo di Igor Tudor. Il croato a meno di sorprese dovrebbe essere riconfermato, motivo per cui sta già ragionando insieme a Giuntoli su come attuare una totale rifondazione in estate, facendo partire un progetto ex novo.

Addio annunciato

Prima di acquistare bisogna cedere e la lista dei partenti è bella lunga. Il primo che dirà addio alla Vecchia Signora è uno degli ultimi arrivati, Douglas Luiz, prelevato dall’Aston Villa per una cifra totale, bonus compresi, di 30 milioni di euro ed i cartellini di Enzo Barrenechea ed Irling Jr.

Il brasiliano è stato sempre messo ai margini del progetto. Non ha mai convinto Thiago Motta ed è stato totalmente bocciato da Tudor. Analizzando le sue poche presenze non ne ha mai registrate due consecutive, motivo per cui starebbe ripensando di tornare in Premier League. L’obiettivo sarebbe cederlo sui 40 milioni di euro totali da reinvestire in un nuovo centrocampista, per il quale sarà fondamentale non sbagliare l’acquisto dopo aver speso quasi 100 milioni tra lui e Koopmeiners senza ricevere in cambio il rendimento sperato.