Juve, via libera per Gyokeres | Non servono nemmeno 100 milioni: colpo dell’anno di Giuntoli

Il colpo che fa impazzire i tifosi della Juventus: Giuntoli è pronto a portare a Torino il bomber dell’anno

La pessima stagione che sta attualmente vivendo la Juventus deve esser quanto prima dimenticata. Si ipotizzava un rendimento migliore dopo i 200 milioni di euro spesi durante il calciomercato estivo ma non si è ottenuto altro che un’annata peggiore della precedente.

Sarebbe dovuta essere la regina della Serie A ma si è rivelata l’esatto opposto. Con Massimiliano Allegri in panchina aveva vinto la Coppa Italia e raggiunto il quarto posto in classifica, mentre con Thiago Motta prima e con Igor Tudor poi, forse ottengono solamente la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Nell’attuale sono usciti ai playoff con il PSV. A ciò si aggiunge la pesantissima sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli e in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Un vero e proprio fallimento che non ha fatto altro che far andare i tifosi su tutte le furie.

Ecco perchè Giuntoli, ds del club, è intenzionato a rincoquistarli. Come? Mediante l’acquisto del bomber più prolifico d’Europa, che viaggia ad una media gol così elevata che è attualmente primo nella classifica della scarpa d’oro nonostante non giochi in uno dei top 5 campionati europei.

Pronto l’assalto

Parliamo ovviamente di Viktor Gyökeres. Lo svedese sta distruggendo qualunque tipo di record in Portogallo, è una straodinaria macchina da gol, e dopo qualche rumour in inverno, sembra pronto a compiere il salto di qualità in estate firmando per una big europea.

Su di lui ci sono tantissime società, pronte a far follie pur di farlo firmare. Nella lunga lista figura la Vecchia Signora, che con molte probabilità non riscatterà Kolo Muani, rimandandolo al Paris Saint-Germain e cederà Dusan Vlahovic in Premier League, facendo all-in sul classe 1998 per sistemare definitivamente il reparto offensivo.

Via libera

Con gli introiti ottenuti e le cessioni in programma, non è più una operazione impossibile. Serve un investimento oneroso ma Giuntoli è estremamente determinato a compiere l’impresa con l’obiettivo di rendere la Juventus sempre più competitiva.

Non sarà facile dato la forte concorrenza ma vuole riportare quanto prima il club ai vertici del calcio italiano e mondiale. Ecco il motivo per cui la società ha deciso di virare su profili già affermati e di caratura internazionale come Gyökeres, oramai destinato a lasciare lo Sporting CP per una cifra da record di oltre 80 milioni di euro.