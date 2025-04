ULTIMORA Juve, cambio ai vertici in società: “Vendute le quote” | Il club è passato di mano

I tifosi non trovano pace, la Juventus ha subita nuovi cambiamenti ai suoi vertici: sono state cedute le quote a nuovi investitori

La storia recente della Juventus è sempre più controversa. Il club si è ritrovato da un momento all’altro coinvolto in una serie di eventi che sta inevitabilmente condizionando il suo DNA, dato che oramai sembra essersi persa la mentalità per cui “vincere non è importante ma l’unica cosa che conta”.

Il tutto è partito dall’improvviso smantellamento dell’intero organigramma societario. Da un giorno all’altro, è stato l’ex Presidente Andrea Agnelli a dar per primo le dimissioni, sancendo la fine della storica dinastia della Famiglia Agnelli.

E pensare che fino al giorno prima stava parlando del futuro del calcio italiano e dell’importanza delle seconde squadre. Da lì è subentrato suo cugino, John Elkann, amministratore delegato di Exor, l’unica persona fidata che avrebbe potuto prendersi in carico la Vecchia Signora.

Una mossa astuta, con l’obiettivo di temporeggiare quanto più possibile per prepararsi ad un grande ritorno degli Agnelli, ma così non è stato. Anzi, col passare degli anni i bianconeri stanno perdendo sempre più la loro identità, dato che sempre più quote del club sono state vendute ad una nuova società .

Quote vendute

L’acquirente è la Tether Investiments, fondata da Giancarlo Devasini e guidata da Paolo Ardoino. Il colosso di origine Torinese delle criptovalute era già entrato a far parte del mondo Juventus lo scorso Febbraio, ma ha aumentato la sua partecipazione totale con un nuovo investimento.

Mediante questa acquisizione, la sua percentuale è salita al 10,12% del capitale della società, pari al 6,18% dei diritti di voto. Ad annunciarlo è un comunicato della stessa stablecoin, che scala di posizione nelle gerarchie, divenendo il secondo socio di maggioranza dietro solo ad Exor.

Cessione annunciata

Il tutto volto a far crescere sempre più il valore del club nel tempo: “Questo nuovo investimento riflette l’impegno a lungo termine per il futuro della Juventus e la fiducia nel valore intrinseco e nel potenziale di crescita del Club. Inoltre segna anche l’inizio di quella che si prevede sarà una partnership profonda e reciprocamente vantaggiosa, volta a creare sinergie tra il mondo dello sport e quello della tecnologia”.

A questo punto è chiaro che impegnarsì così a fondo dal punto di vista economico implichi voler prendere le redini in mano della società. Una situazione che non dispiacerebbe agli attuali proprietari dopo aver investito centinaiai di milioni di euro e non aver avuto benefici in termini sportivi. Si attendono nuovi risvolti, ma con i nuovi azionisti diventa sempre più concreta la possibilità dell’arrivo di nuovi proprietari e sempre più remota quella di rivedere la Juventus in mano alla storica famiglia Agnelli.