Milan e Inter, derby folle… sul mercato: il difensore campione d’Italia ha scelto Milano

C’è aria di Derby anche in chiave calciomercato: Inter e Milan si danno battaglia fuori dal campo per l’acquisto di un difensore

Passano gli anni ma la rivalità tra Milan e Inter è sempre più accesa. E’ da secoli oramai che si scontrano il Diavolo ed il Biscione, in uno degli Stadi più iconici della storia del calcio mondiale: il San Siro per i rossoneri e Giuseppe Meazza per i nerazzurri.

E’ un Derby così sentito che può cambiare le sorti di una stagione, a prescindere dal momento di forma in cui le due squadre si trovano. Basterebbe analizzare le ultime stagioni, che hanno portato e sottratto molteplici trofei alle due parti.

La prova più lampante la si ha avuta questa annata. Mentre la squadra di Simone Inzaghi ha lottato su tutti i fronti fino alla scorsa settimana e quella di Conceição ha sempre fatto fatica, durante l’anno i rossoneri non hanno mai perso una delle stracittadine giocate.

Hanno disputato in totale 5 gare l’uno contro l’altro. Nello specifico due di campionato, una di Supercoppa e due di Coppa Italia. Il risultato? Una vittoria ed un pareggio sia in Serie A che in Coppa Italia (che ha permesso l’accesso alla finale) ed il trionfo in finale di Supercoppa con una straordinaria rimonta nella seconda metà di gioco.

Aria di calciomercato

Mentre le rose sono impegnate a terminare nel migliore dei modi l’attuale stagione, con l’Inter tra Serie A e Champions League ed il Milan in Coppa Nazionale, i dirigenti stanno già lavorando in chiave mercato, preparandosi alla sessione di calciomercato estive che inizierà a breve.

Tra le tante strategie da attuare ce n’è una in comune. Entrambe le squadre giocano con la difesa a 3 uomini e necessitano di un nuovo profilo che possa aumentare la qualità dell’11 titolare e renderli dunque ancor più competitivi, motivo per cui sono piombati su questo difensore che rispecchia le caratteristiche ricercate.

Campione d’Italia in arrivo

Il soggetto in questione è Kim Min-Jae, attualmente in forza al Bayern Monaco. I bavaresi lo acquistarono per una cifra vicina ai 60 milioni di euro proprio per la sua eccezionale stagione disputata con la maglia del Napoli nell’annata 2022/2023, che consegnò agli Azzurri il tricolore dopo 33 anni.

Il coreano non è però mai riuscito a splendere in Bundesliga. Molte prestazioni poco convincenti e svariati errori, che hanno condotto il club a riflettere sulla sua cessione. Su di lui, tra i tanti interessati ci sono proprio il Milan e l’Inter, già entrati in contatto con il suo entourage. Entrambe seguono con estrema attenzione l’evolversi della vicenda, con la volontà di affondare il colpo e portare il Campione d’Italia a Milano.