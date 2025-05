Pioli ci ha vinto lo Scudetto, ora torna al Milan: subito titolare con il nuovo allenatore

Dopo avere vinto il campionato con Pioli ha cambiato casacca ma è pronto per tornare al Milan dalla prossima estate

Il Milan può evitare l’esclusione dalle coppe europee battendo il Bologna nella finale di Coppa Italia e conquistando il secondo trofeo di una stagione che sta per concludersi con molti rimpianti. L’organico ha un potenziale nettamente superiore rispetto al nono posto in classifica in campionato e ha dimostrato il proprio valore soltanto a sprazzi.

Dei blackout preoccupanti e inspiegabili hanno accomunato la gestione di Fonseca e quella di Conceicao, due tecnici portoghesi che non hanno dato seguito all’ottimo ciclo con Pioli, culminato con la conquista dello scudetto e una semifinale di Champions League.

In quella rosa giocavano molti degli attuali componenti dello spogliatoio rossonero, che si è rinnovato soprattutto in mezzo al campo ma che ha mantenuto la colonna vertebrale di un gruppo che è stato in grado di battere un’Inter che era superiore dal punto di vista tecnico.

Tra i protagonisti di quella cavalcata vi era un esterno d’attacco che si è poi consacrato a Bologna, sotto la guida di Thiago Motta, e che la dirigenza ha poi ceduto in prestito alla Roma, con uno scambio alla pari sul gong della scorsa finestra di mercato estiva.

A Roma ha trovato un posto da titolare ma è destinato a tornare a Milano

Lui è Alexis Saelemaekers, tra gli artefici della rinascita dei giallorossi, in piena corsa per centrare un’insperata qualificazione in Champions, dopo ben 19 gare senza sconfitte e un girone di ritorno che vede la squadra allenata da Claudio Ranieri con più punti conquistati.

Il belga ha messo lo zampino su dieci goal totali ma nelle ultime due partite, contro l’Inter e la Fiorentina, è stato lasciato in panchina e non è nemmeno entrato in campo.

Il Milan pensa di inserirlo di nuovo in rosa

Il suo futuro è in bilico, lui vorrebbe restare nella Capitale ma molto dipenderà da un eventuale accordo tra le due dirigenze e anche ciò che pensa Abraham, che ha disputato una buona stagione in termini realizzativi a Milano.

Il Milan potrebbe dargli fiducia con una nuova figura tecnica più in linea con le sue caratteristiche oppure capitalizzare dalla sua cessione a titolo definitivo, per ragioni di cassa.