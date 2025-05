Joao Felix rimane in rossonero: incontro con l’agente nella notte | C’è il sì del giocatore

Trattativa lampo per Joao Felix, il portoghese continuerà a vestire rossonero: contatti nella notte con il suo agente

Joao Felix continua ad essere al centro delle voci di mercato. Il portoghese è voluto da tutti per le sue innate capacità ma ancora non è riuscito ad esprimere appieno il suo potenziale. Ovunque è andato non ha mai dimostrato davvero di che pasta è fatto, motivo per cui ha già girato tutta Europa a soli 25 anni.

Il classe 1999 è l’esatta rappresentazione di genio e sregolatezza. E’ potenzialmente uno dei migliori calciatori del panorama calcistico mondiale, ma a parte nella sua prima avventura al Benfica, non è mai riuscito a brillare come avrebbe potuto, in nessuna delle piazze che l’ha accolto.

Il passaggio all’Atletico Madrid nel 2019 per una cifra monstre di 127 milioni di euro aveva fatto presagire l’arrivo del nuovo pallone d’oro ma è stato esattamente l’opposto. Ha dimostrato a sprazzi il suo talento, troppa poca continuità nelle prestazioni, che costrinsero il club spagnolo a cederlo al Chelsea per 1/3 del prezzo d’acquisto.

Anche ai Blues poca roba, solamente un anno e poi è volato in direzione Barcellona. In una squadra che basa il suo gioco sulla tecnica sembrava aver trovato la sua dimensione ma i blaugrana decisero di non riscattarlo e di rimandarlo in Inghilterra, che dopo solo un anno l’ha girato al Milan in prestito.

Tante occasioni

Ai rossoneri si è presentato allo stadio San Siro con un colpo da maestro straordinario. Fa il suo ingresso nella sfida contro la Roma di Claudio Ranieri nei quarti di Coppa Italia, ghiacciando il risultato sul 3-1 con un elegantissimo scavetto che fa immediatamente innamorare i tifosi del Diavolo.

Quell’ardore si è purtroppo rivelato un fuoco di paglia, perchè il portoghese da lì si spegne. Tante presenze , anche da titolare a discapito della stella della rosa, Rafael Leao, ma non riesce ad incidere. Tante, troppe occasioni, per le quali tutti si chiedono se valga o meno ancora la pena di aspettarlo.

Incontro nella notte

A meno di sorprese, questo sarà l’ultimo mese di Felix con la maglia del Milan. Nonostante le due squadre avessero un accordo sul cartellino del giocatore, la società rossonera non sembra intenzionata a riscattarlo, soprattutto dopo aver stravolto il suo modulo, passando dal 4231, al 343.

Ed ecco che il suo agente, Jorge Mendes, si è già mosso per trovargli una nuova destinazione. Al Chelsea è praticamente impossibile che ci tornerà dato le tante alternative in quel ruolo e nei restanti top campionati non è così semplice dopo aver già girato tutti i campionati. Si è difatti aperta l’ipotesi Flamengo, con il quale ci sono già stati dei contatti nella notte, ma starà al giocatore decidere se vorrà lasciare così presto il calcio europeo.