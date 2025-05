30 milioni di euro in banca, ma vive per strada: il rossonero ammette tutto | Buttato fuori dalla moglie

Il giocatore del Milan è sul lastrico, il tradimento costa molto caro, la moglie è intenzionata a impossessarsi di tutto il suo patrimonio

Il Milan si prepara alla finale di Coppa Italia che rappresenta l’ultima chance per evitare di restare fuori dalle coppe europee per la prossima stagione. Il cammino in campionato è stato deludente, con il nono posto che certifica il rendimento altalenante della squadra allenata da Conceicao.

A niente sono serviti gli investimenti messi in atto nella finestra di riparazione, con ritocchi in ogni zona del campo e profili che potevano la differenza, relegati in panchina e non ritenuti all’altezza di un posto da titolare nell’undici iniziale.

Tra questi anche un esperto terzino che ha deciso di trasferirsi in Italia dopo essere finito ai margini del progetto tecnico di un Manchester City che ha vissuto la peggiore annata del ciclo di Pep Guardiola.

Lui è Kyle Walker, incapace di ritagliarsi un posto da protagonista nello scacchiere tattico del mister portoghese, ma alle prese con problemi ben maggiori rispetto a quello di scavalcare le gerarchie e aumentare il proprio minutaggio.

Da guadagnare cifre da capogiro a essere senza casa, il giocatore del Milan e il suo baratro

Il difensore inglese ha tradito più volte. La moglie Annie Kilner lo ha cacciato di casa, l’amante Lauryn Goodman si è impossessata di un altro immobile di proprietà di Walker. Dalle loro relazioni ha avuto ben sei figli e adesso paga questa infedeltà a caro prezzo.

Allo stato delle cose può essere considerato un senzatetto ed è costretto a cercare alloggio altrove. Una situazione davvero paradossale se si pensa al fatto che percepiva nove milioni di euro all’anno netti, con un patrimonio accumulato superiore ai 30 e due ville di lusso dal valore di quasi 5 milioni di euro che figurano tra i propri beni.

Un tragico epilogo e una serie di errori che sta scontando

La scelta di fare un’esperienza lontano dall’Inghilterra è dovuta anche dal desiderio di cambiare vita e trovare nuovi stimoli professionali, mettendo in secondo piano i problemi scaturiti da una pessima condotta in termini di rapporti sentimentali.

All’interno dello spogliatoio Kyle non sta creando divergenze ma, con il suo carisma, è uno dei nuovi leader del gruppo, ma non sta senz’altro passando il periodo migliore.