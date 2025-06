“Baracca di incompetenti”, terremoto in casa Ferrari | Aria pesante all’interno del paddock: Leclerc ha perso la pazienza

Sembrava essere l’anno giusto ma si è rivelato l’esatto contrario: la Ferrari parte ancora con il piede storto, caos nel paddock

La situazione in casa Ferrari non è delle migliori. Anzi, analizzando l’ambiente creatosi all’interno del paddock, possiamo notare come l’atmosfera sia caldissima, a tal punto da aver raggiunto temperature altissime tra gli ingegneri ed i piloti.

Non poteva essere altrimenti considerando che la stagione della rossa è chiaramente sotto le aspettative. Con una coppia di piloti formata da campioni come Lewis Hamilton e Charles Leclerc avremmo dovuto occupare le prime posizioni della classifica ma siamo ben lontani.

Un rendimento che crea decisamente malumore. Era inimmaginabile che ci ritrovassimo in queste condizioni con l’arrivo del 7 volte Campione del Mondo, le prestazioni fatte nella seconda parte della scorsa annata e le dichiarazioni della Scuderia.

Si è dunque aizzato un enorme caos, perché è oramai chiaro che gli obiettivi annunciati e prefissati della casa automobilistica di Maranello non possono essere rispettati. Sono estremamente lontani dal raggiungerli, quando ad inizio stagione si diceva l’esatto contrario.

Ambiente caldissimo

Ogni settimana si crea difatti una nuova polemica intorno alla Ferrari. Si è addirittura arrivati a discutere contro Frédéric Vasseur, Team Principal e General Manager, per poi arrivare ad una conclusione che il britannico ed il monegasco non riescono a convivere.

Come si è potuto evidenziare dal Team Radio del GP in Canada, i due sono costantemente in contrasto. Non hanno la stessa idea in merito alle strategie e le decisioni adottate dalla squadra, facendo sì che non si respiri mai un’aria serena all’interno dei box.

Terremoto in casa Ferrari

Sembra dunque una polveriera pronta ad esplodere. Già si sono visti i primi segni di non concentrazione, soprattutto da parte di Leclerc, come se avesse già intenzione di mollare nonostante manchino quasi 20 gare al termine del campionato di Formula 1.

A rimetterci ed a soffrire maggiormente sono i tifosi stessi. Sono anni che sperano che qualcosa cambi e che la Ferrari trionfi nuovamente, nello specifico dal 2007 con la vittoria di Kimi Raikkonen. Sono stanchi di aspettare, tant’è che sui social, specialmente su X, stanno sfogando la loro frustrazione, chiedendo che venga fatta tabula rasa ad eccezione di Vasseur. Chissà se un’ipotetica rivoluzione possa dare una vera e propria scossa all’ambiente, anche se oramai la speranza è sempre più fioca dato che nonostante i vari cambiamenti, non si sono mai ottenuti i risultati sperati.