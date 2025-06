Incidente fatale, Sinner distrutto | Non sono riusciti a salvarlo: terribile lutto a pochi giorni da Wimbledon

L’incidente ha sconvolto il mondo del tennis, le lacrime di Jannik Sinner, non c’è stato niente da fare, una notizia terribile

Jannik Sinner ha chiuso la parte della stagione sulla terra con due finali nei due tornei disputati dopo la squalifica per tre mesi a causa del caso Clostebol. Il campione azzurro si è arreso solo a Carlos Alcaraz sia a Roma che a Parigi, con lo spagnolo che si è confermato il migliore al mondo sulla superficie rossa.

Il capolista del ranking ATP si sta preparando per il terzo slam del 2025, Wimbledon, disputando il torneo di Halle, in Germania, per arrivare preparato ad affrontare rapidi scambi sull’erba della cittadina inglese.

Non è un periodo idilliaco per il tennista italiano che ha dovuto affrontare uno stop forzato che ha messo a rischio la sua tenuta fisica e mentale, con la paura di essere scavalcato in vetta alla classifica dai rivali.

La bufera del doping è alle spalle e Jannik è intenzionato a fare parlare soltanto il campo, placando le polemiche su un trattamento privilegiato rispetto ad altri colleghi che si erano trovati in situazioni analoghe.

Sinner in lacrime, l’incidente è stato fatale, un lutto improvviso lo coinvolge

Sinner è devastato dalla notizia che è giunta nelle ultime ore. Tobias Tappeiner, 24enne di San Paolo di Appiano, è morto in un tragico incidente stradale sull’autostrada del Brennero. Era una promessa del tennis che aveva mosso i suoi primi passi proprio insieme all’altoatesino.

Il giovane viaggiava contromano e si è scontrato con un altro veicolo, con un impatto devastante che ha portato al decesso immediato, dovuto, quindi, a una manovra errata in uno svincolo. Resta ancora da capire per quale motivo abbia imboccato contromano lo svincolo. La cosa certa è che ha lasciato un vuoto enorme a tutti coloro che lo conoscevano.

Il dramma che scuote il mondo del tennis, è morto sul colpo

Tappeiner era istruttore in una scuola tennis di Bolzano e militava nel campionato di Serie B1. Da giovane aveva condiviso tornei e trasferte con Jannik Sinner, battendolo, tra l’altro, in un torneo Under 12.

Un lutto che arriva pochi giorni prima di Wimbledon e che potrebbe devastare Jannik, con ricordi che riaffiorano e un destino beffardo che ha colpito un amico con cui ha condiviso i primi passi nel mondo del tennis, quando per entrambi diventare professionisti era solo un sogno.