“VAI VIA MALEDETTO INCAPACE”, caos Ferrari | Stavolta l’ha fatta grossa: lo vogliono fuori subito

I tifosi non gli perdonano quanto è successo in questa prima parte di Mondiale, merita di lasciare all’istante la Ferrari

Nel Gran Premio di Canada la Ferrari ha fatto un passo indietro rispetto alle ultime gare, dove era riuscita a salire sul podio. A Montreal Charles Leclerc si è piazzato quinto, Lewis Hamilton sesto. La tensione in pista si è fatta sentire, con degli accesi diverbi nel corso del weekend.

Le aspettative alla vigilia del Mondiale era ben diverse, con la Ferrari che doveva competere per il titolo costruttori, sfumato lo scorso anno dopo una rimonta importante.

L’approdo a Maranello di un campione come il pilota britannico sembrava un segnale forte ai rivali e sintomo di ambizioni di vittoria nell’immediato, data la firma di un contratto di due stagioni.

Il feeling con la vettura è stato pessimo sin dall’inizio, con enorme fatica, non preventivata, nel guidare con disinvoltura un mezzo che ha subito alcune modifiche in corsa d’opera per agevolare le prestazioni dei due piloti del Cavallino Rampante.

La Ferrari torna con le ossa rotte dal Canada, c’è aria di cambiamento nei vertici della Rossa

E sul banco degli imputati c’è Frederiic Vasseur, team principal che ha cercato di difendere il proprio operato dopo un confronto con la stampa italiana, smentendo voci che parlanodi un suo possibile licenziamento a causa dei risultati negativi.

Il manager francese, a capo della gestione sportiva della Rossa da due anni, ha ammesso che gli obiettivi erano ben diversi ma che la crescita c’è stata, con ampi margini di miglioramento che dovrebbero emergere nei prossimi mesi.

Le dimissioni immediate sono inevitabili, i tifosi non lo possono più vedere

I tifosi non tollerano più la sua figura, ritenendola il principale responsabile di questo momento negativo, come si evince dal tweet sopracitato in cui è definito come incapace. La squalifica in Cina è stata un danno di immagine e una brutta figura che ha certificato il drammatico inizio di Mondiale.

Il gap rispetto alle scuderie rivali è già elevato, rendendo vana l’ipotesi di una rimonta. La Ferrari deve accettare di dovere rivedere i propri obiettivi e di sfruttare le prossime gare per gettare le basi per la prossima stagione, che dovrà essere quella del rilancio definitivo.