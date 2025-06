“RISCHIO SQUALIFICA”, ritorna l’incubo per Sinner | Non può farci più nulla: il numero uno saluta Wimbledon

Jannik Sinner continua a vivere un vero incubo, la squalifica lo condiziona ancora oggi, non è certa la sua presenza a Wimbledon

Jannik Sinner è stato eliminato, a sorpresa, agli ottavi di finale del torneo di Halle, in Germania, per mano di Bublik, numero 45 del ranking. L’ATP 500 si è rivelato un flop per il tennista azzurro, che deve ancora trovare il feeling con l’erba, una superficie in cui non ha mai brillato nel corso della sua carriera.

Nel mese di maggio l’altoatesino è stato protagonista di prestazioni importanti, centrando la finale sia agli Internazionali BNL d’Italia sia al Roland Garros, arrendendosi, in entrambi i casi, a Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo si è rivelato ancora una volta il migliore sulla terra rossa ma a Parigi il match è stato combattuto e deciso da pochi episodi, con Carlos capace di restare in partita e ribaltare il risultato, con Jannik che ha sprecato dei punti che avrebbero chiuso la pratica.

Roma e Parigi sono stati degli importanti banchi di prova per Sinner che ha dimostrato di essersi allenato nel modo giusto per tornare in campo senza mostrare di avere subito, dal punto di vista fisico e mentale, lo stop forzato di tre mesi.

Sinner e il rischio squalifica, stava giocando con un peso sulle spalle

Jannik Sinner ha vinto due slam, in Australia, nonostante gravasse di lui l’accusa di doping e il rischio squalifica, che si è poi concretizzata in questa prima parte di stagione, senza incidere sul suo rendimento e sulla classifica, dato che ha conservato il primo posto.

Jannik ha dimostrato una tenuta mentale da campione e si è fatto trovare pronto quando ha avuto modo di tornare in campo, sfruttando anche il sostegno del pubblico italiano nelle prime partite che ha disputato e in cui doveva riprendere il ritmo.

Il momento di Sinner in vista di Wimbledon

Un sospiro di sollievo per i tifosi del nativo di San Candido che, ovviamente, non è affatto a rischio squalifica e si sta preparando al meglio per iniziare questo nuovo ed importante torneo.

Jannik Sinner si prepara a Wimbledon con qualche giorno di riposo in più per ricaricare le batterie e per presentarsi nel teatro del tennis inglese per andare il più avanti possibile e togliersi delle soddisfazioni. L’azzurro sa di non essere il favorito ma ha colpi importanti dalla sua per mettere in difficoltà ogni avversario.