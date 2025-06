“VERAMENTE PENOSI”, Ferrari nel caos più totale | Hamilton si è già stufato: scelto il sostituto

La Ferrari continua a deludere i tifosi italiani, Hamilton scende in pista con poche motivazioni, si prospetta un cambio

A Montreal è arrivata l’ennesima prestazione negativa da parte della Ferrari, con un passo indietro rispetto ai tre precedenti Gran Premi, in cui era riuscita a centrare il podio con Charles Leclerc.

Il nuovo compagno di scuderia, Lewis Hamilton, continua a fare fatica nel raggiungere i primi posti della graduatoria, con un feeling con la vettura che non è mai sbocciato.

Le aspettative alla vigilia del Mondiale in corso era ben diverse, con l’approdo del campione britannico che era stato accolto come il salvatore della patria, come il pilota ideale per tornare a vincere una classifica costruttori che era sfumata nel rush finale della scorsa stagione, dopo una rimonta importante.

Il team di Maranello confidava nell’approccio vincente del sette volte campione iridato e in un inizio convincente che non è avvenuto. E così, l’entusiasmo si è trasformato in critiche, con Hamilton che ha ammesso di trovarsi in difficoltà.

La Ferrari sta deludendo ma l’Italia sorride per l’exploit di un giovane talento

Lewis ha firmato un biennale ma non è da escludere che la sua avventura con il Cavallino Rampante possa concludersi prima del previsto, con la seconda parte del Mondiale che decreterà il suo futuro, con l’ipotesi concreta di un ritiro anticipato dal mondo della Formula Uno.

In un’annata disastrosa per la Rossa, a salvare la barca dell’Italia ci pensa il giovane Kimi Antonelli, sul podio in Canada con la Mercedes e rivelazione del Mondiale. Con un tweet un tifoso della Ferrari definisce le prestazioni della scuderia come penose e loda il talento dell’azzurro.

Hamilton sarà sostituito, i tifosi chiedono a gran voce l’arrivo di un italiano

E sono in molti coloro che si augurano una sostituzione in casa Ferrari, con Hamilton che dovrebbe lasciare spazio ad Antonelli, ritenuto l’ideale compagno di scuderia di Charles Leclerc, con i due piloti che potrebbero aprire un ciclo a lungo termine con Maranello.

Una Ferrari che necessita di una ventata di aria fresca anche a livello dirigenziale, con Vasseur sul banco degli imputati per un rendimento decisamente negativo. L’obiettivo era ben diverso e i segnali di crescita delle ultime gare non bastano.