Era considerato il “Nuovo Higuain”, ma a Napoli ha fatto solo danni | Adesso segna a occhi chiusi : lo vuole mezza Serie A

Quando militava nel Napoli era considerato il “nuovo Higuain”, ma in azzurro ha deluso tutte le aspettative: adesso segna in tutti i modi

Tra gli attaccanti più forti della storia del Napoli non può che figurare il nome di Gonzalo Higuain. Adesso ritiratosi, il bomber argentino ha avuto il suo picco proprio nella squadra partenopea, divenendo in quegli anni una delle punte centrali migliori dell’intero panorama calcistico mondiale.

Anche se non bisogna unicamente considerare le statistiche nel giudizio di un calciatore, citarle fa comprendere la sua forza ed il suo rendimento. Con la maglia azzurra ha siglato 91 reti in 146 gare giocate, il tutto in 3 anni ed in tutte le competizioni.

Numeri da capogiro, soprattutto nella stagione 2015-2016 in cui divenne il miglior marcatore di sempre in una singola annata di Serie A. In 35 partite segnò la bellezza di 36 gol, superando il precedente record di Gunnar Nordahl che durava da oltre 60 anni.

Nel 2016 finì la sua avventura in azzurro. Lo acquistarono i rivali di sempre, la Juventus, che esercitò la maxi clausola da 94 milioni di euro. Una grossa cifra, che in parte fu investita per comprare il suo sostituto, che però si rivelò un enorme flop.

Enorme flop

Si tratta di Carlos Vinìcius, di ruolo attaccante, che all’epoca era in procinto di compiere 23 anni. Si parlava benissimo di lui, addirittura si ipotizzava divenisse uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ma non è riuscito mai a rispettare le aspettative createsi sul suo conto.

Fu prelevato dal Real Sport Clube nella sessione di calciomercato invernale del 2018, con il Presidente Aurelio De Laurentiis che decise di fargli finire la stagione in Portogallo. Divenne vicecapocannoniere della Segunda Liga con 19 reti in 37 partite ma non riuscì ad evitare la retrocessione del suo club.

Lo vogliono tutti

Nonostante i buoni numeri, la squadra campana decise di girarlo nuovamente in prestito. Prima al Rio Ave, poi al Monaco, ma non gli fu mai data una chance in prima squadra nonostante svolgesse regolarmente con il Napoli la preparazione estiva, tant’è che fu ceduto al Benfica per 17 milioni di euro.

Da lì Tottenham, Psv, Fulham, esperienze che l’hanno visto scendere nel rettangolo verde di gioco senza però riuscire mai a convincere i club a puntare su di lui. Situazione differente per l’ultima avventura al Galatasaray dove in 6 mesi ha vinto campionato e Supercoppa di Turchia ed ha attirato l’attenzione di parecchi club, tra cui alcuni della nostra Serie A. Adesso 30enne ha una maturità diversa e vuole lasciare il segno, un’occasione perfetta per chi vuole cercare un ottimo attaccante a basso costo.