La porta è quella, fai le valigie e a mai più | Inizia la “pulizia Sarri” alla Lazio: pazienza finita e cessione immediata

E’ appena arrivato ma ha già lasciato la sua impronta: Sarri ha deciso, il biancoceleste verrà ceduto dalla Lazio

E’ stato reso ufficiale dal club da pochi giorni: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Sembra una notizia di qualche anno fa ma è realtà dato che il tecnico toscano ha deciso di ritornare ad allenare la squadra biancoceleste.

Una notizia davvero sorprendente, che lo vede tornare dopo un anno di stop e proprio sull’ultima panchina che ha guidato. Una scelta carica d’affetto per la squadra della Capitale, a sua detta “di cuore” per quanto vissuto negli anni precedenti.

Ha raccontato il tutto durante un’intervista a Sky Sport, al Corriere dello Sport, a TMW e ai giornalisti presenti durante il suo clinic a Castiglione della Pescaia. Una serie di domande davvero interessanti che, oltre al perché del suo ritorno, hanno spiegato il perché si sia fermato e quel che sarà il mercato della Lazio.

Ha dichiarato che ha avuto un periodo molto difficile da affrontare a causa di vari problemi familiari ma che adesso è tornato più carico che mai: “È stato un anno durissimo, ora però ho voglia di tornare ad allenare”.

Il punto sul mercato

Dopo aver discusso di quel che è il suo lato privato ha preferito concentrarsi sul fattore mercato. La sessione di calciomercato estiva è già iniziata e l’ex Napoli, Chelsea e Juventus ha intenzione di rendere più competitiva la rosa per potersi giocare tutte e tre le competizioni: Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Conseguentemente si è concentrato anche su quelle che saranno le cessioni, con una pedina fondamentale della rosa che ha già pronte le valigie. Il suo addio è praticamente già stato annunciato, lascerà l’Italia e si trasferirà in Inghilterra, in Premier League.

Valigie pronte

Il suddetto è Loum Tchaouna, attaccante della rosa biancoceleste. Il calciatore di origine ciadiana ma naturalizzato francese, secondo quanto riportato da TMW è ad un passo dal Burnley. I due club hanno già trovato l’intesa economica, difatti mancano gli ultimi dettagli per dichiarare l’operazione conclusa.

Le cifre del trasferimento si aggirano sui 14 milioni di euro, quasi il doppio della somma pagata dalla Lazio nell’estate scorsa per prelevarlo dalla Salernitana. Per lui solamente 2 gol ed 1 assist nelle 37 presenze stagionali collezionate, non proprio un bel bottino, che userà come motivazione per dimostrare il suo valore nel campionato più seguito e competitivo dell’intero panorama calcistico mondiale.