Mario, questa è davvero l’ultima occasione | Balotelli ritorna a “casa”: accordo e firma sul contratto

Oramai non c’è più tempo, questa è davvero l’ultima chance prima che tutto finisca: Balotelli è pronto per la sua nuova avventura

Il Genoa sta vivendo uno dei momenti migliori della sua storia recente. Nonostante l’addio di alcuni calciatori cruciali e di Alberto Gilardino, il nuovo arrivato, Patrick Vieira, è riuscito a trovare la quadra e a dare un’identità al Grifone.

Chi però non è mai entrato nei piani della società è stato Mario Balotelli. Il classe 1990 non ha praticamente mai trovato spazio, collezionando pochissimi minuti e zero reti in maglia rossoblù, nonostante avesse promesso l’esatto contrario ad inizio stagione.

Elementi che fan sì che il club abbia deciso di non continuare a puntare su di lui per l’annata che verrà. Una scelta forte dato che parliamo apparentemente di un grandissimo calciatore, ma doverosa per il futuro che la società sta programmando.

E’ chiaro dunque che il suo contratto, in scadenza a fine Giugno 2025, non verrà rinnovato. Si aspetta solamente l’ufficialità al termine del mese ma si era già compreso che non ci fosse alcuna intenzione da parte del Genoa di continuare il rapport con il 34enne.

Nuova avventura

Come è spesso accaduto negli ultimi anni, molti dei rumours nati durante le sessioni di calciomercato sono dedicati proprio a lui. Si chiacchiera e si ipotizza quella che sarà la sua prossima destinazione, con tante piste aperte ed in attesa di un responso dai suoi agenti.

Sono tante le società che lo hanno contattato e che sarebbero pronte ad ingaggiarlo. Sta a lui sceglier quale, ma non sarà difficile dato che nelle ultime ore gli si è presentata l’occasione di poter fare finalmente ritorno a casa e chiudere la sua carriera in bellezza.

Ultima chance

La suggestione è fortissima e sembra che stia convincendo sempre più Balotelli. Sono difatti sempre più insistenti le voci di un suo possibile trasferimento dal Nord al Sud Italia, precisamente a Palermo, capoluogo della Sicilia, dov’è nato il 12 Agosto del 1990.

L’idea di giocare per la squadra del suo luogo di nascita lo intriga parecchio. Vederlo in rosanero sarebbe una vera e propria follia di mercato, con i tifosi al settimo cielo per la notizia dato che sognano la promozione in Serie A. Sarebbe l’ultima chance per rilanciarsi e zittire le tantissime critiche ricevute questa stagione. Una opportunità che Super Mario difficilmente si farà sfuggire, pronto a far sognare un popolo intero.