Milan beffato, è arrivato prima Antonio Conte: L’attaccante (ex) bianconero ha detto sì al campione d’Italia

Il Napoli di Antonio Conte fa sul serio e dopo il colpo De Bruyne potrebbe arrivare un attaccante.

Il giorno di Kevin De Bruyne al Napoli alla fine è arrivato davevero: il centrocampista belga ha firmato un contratto biennale con i partenopei per 10 milioni di euro alla firma e 5,5 milioni l’anno.

Ma il mercato del club azzurro non si ferma di certo qui e, dopo aver sistemato il centrocampo, ora si pensa al reparto offensivo.

De Laurentiis vuole infatti continuare ad usare argomenti convincenti per tenersi stretto a lungo Antonio Conte e ha deciso di soffiare al Milan un obiettivo comune.

Il cerchio inizia a chiudersi attorno alla punta bianconera.

L’assalto decisivo nelle prossime ore

Il Napoli vuole diventare grande e per arrivare a questo obiettivo punterà molto sul calciomercato estivo. Il primo tassello è ovviamente quello dell’arrivo di KDB a parametro zero dal Manchester City, ma De Laurentiis e Manna non si fermano certo qui. Il patron azzurro vuole potenziare l’attacco affiancando a Lukaku un altro bomber di razza.

Il nome che avrebbe maggiormente convinto Antonio Conte è quello di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese reduce da una stagione strepitosa caratterizzata da 14 gol in 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Come riportato da Sky Sport, la società campana starebbe tentando l’assalto al ventiduenne della Nazionale, il quale avrebbe dato già il suo assenso all’operazione.

Le mosse del Napoli

Nonostante il via libera del giocatore e del suo entourage, manca ancora l’intesa tra il Napoli e l’Udinese. I bianconeri chiedono almeno 25 milioni di euro, ma la sensazione è che si possa chiudere a circa 20. Non è detto però che Manna possa proporre ai friulani una contropartita tecnica come Simeone per provare ad abbassare il prezzo.

Se l’operazione Lucca non dovesse andare in porto, i partenopei virerebbero su Darwin Nunez, centravanti uruguaiano in rottura con il Liverpool. Alla finestra però c’è la Saudi Pro League, con l’Al-Hilal pronto ad offrirgli un contratto da re. Ci sarebbe stato già un primo incontro tra i dirigenti del club e l’entourage del giocatore e seguiranno al più presto colloqui ulteriori per quantificare una possibile prima offerta economica.