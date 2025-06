“Andrà via”, Guardiola scarica l’eroe Champions | Il top player arriva in Serie A: il tecnico lo aspetta in aeroporto

Guardiola ha deciso di rivoluzionare il City dopo l’ultima disastrosa stagione: va via uno dei calciatori migliori della rosa

Pep Guardiola ha vissuto l’anno più difficile da quando è diventato allenatore. Colui che è stato in grado di rivoluzionare il calcio e di lasciare la sua impronta in qualunque squadra sia andato, ha miseramente fallito chiudendo la stagione con zero trofei.

Certamente non è un’annata sbagliata a definirlo, d’altronde il suo palmares parla da sé, ma nessuno si aspettava un rendimento del genere. Non è mai stato in lotta per il campionato, ha agguantato la qualificazione in Champions League all’ultima giornata ed ha perso la finale di FA CUP.

A questo si aggiunge un’enorme delusione europea, che li ha visti uscire ai playoff della competizione. Mai il tecnico spagnolo non aveva raggiunto gli ottavi di finale della massima competizione per club: un vero e proprio disastro che ha inevitabilmente segnato il club.

L’ex Barcellona e Bayern Monaco era difatti in procinto di abbandonare i Citizens. La società l’ha però convinto a rimanere e così ha deciso di rivoluzionare la rosa, partendo proprio da uno dei calciatori più fondamentali nella vittoria della Champions League nel 2023.

Decisione inaspettata

Una decisione davvero inaspettata e che ha lasciato i tifosi impietriti. Nessuno si aspettava una scelta del genere, soprattutto per quanto l’atleta è stato pagato dal Manchester City e per quanto sia stato voluto fortemente proprio da Guardiola.

Il suo destino non sarà dunque più in in Inghilterra ed in Premier League. Tutte le voci riportano un suo trasferimento in Italia, nella nostra Serie A, nello specifico al Napoli di Aurelio De Laurentiis che si dimostra sempre più scatenata sul mercato.

Napoli scatenato

Dopo aver prelevato dallo stesso club Kevin De Bruyne, il Presidente vuole regalare ad Antonio Conte un altro top player. Dopo l’addio di Kvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, rivelatosi protagonista assoluto nella conquista dei 4 trofei stagionali della squadra di Luis Enrique, la scelta è andata su uno degli esterni offensivi degli Sky Blues, ossia Jack Grealish.

Il classe 1995 non riesce a trovare più spazio, nonostante sia stato pagato nel 2021 circa 115 milioni di euro. E lo stesso Guardiola l’ha confermato dato che in una delle sue ultime conferenze stampa ha spiegato che non lo avrebbe portato al Mondiale per Club. Si parla circa di 35 milioni di sterline, l’unico nodo è l’ingaggio, sul quale gli Azzurri stanno già discutendo con il suo entourage. La separazione è stata dunque già annunciata, ora tocca alla squadra Campione d’Italia affondare il colpo e far sì che ritrovi se stesso e le sue eccelse qualità.