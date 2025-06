Non siamo una RSA, ma Jurić non ne vuole sapere | Contatti per un 40enne: niente ringiovanimento

Jurić sta andando totalmente controcorrente: il modello Atalanta non è più lo stesso, sta per firmare un 40enne

A grandissima sorpresa, Gasperini ha deciso di lasciare l’Atalanta dopo quasi un decennio. Il tecnico italiano, dopo aver fatto diventare grande la Dea sia in Italia ma soprattutto in Europa, ha sposato il progetto Roma, lasciando la panchina nerazzurra a Ivan Jurić.

Una scelta che lasciato spiazzati tutti i tifosi, sia bergamaschi che non. Nessuno si aspettava che per un progetto come quello dei nerazzurri arrivasse un allenatore che oggettivamente non ha collezionato buoni risultati negli ultimi anni.

Tanti screzi nei suoi ultimi mesi a Torino con giocatori e Presidente, una breve ma fallimentare parentesi proprio dai giallorossi ed infine la pessima esperienza all’estero. Alla guida del Southampton ha collezionato solo 12 punti in 38 gare disputate, condannadoli alla retrocessione.

Insomma, tutt’altro che un buon biglietto da visita per la sua nuova avventura. Percassi, Presidente del club, crede però fortemente in lui, tant’è che non ha esitato a fargli firmare un contratto biennale con scadenza fissata al 30 Giugno 2027.

Rapporto intenso

Per i più esperti, l’arrivo di Jurić è tutt’altro che casuale. Il croato ha condiviso ben 8 anni della sua vita insieme a Gasperini, tra Crotone, Genoa, Inter e Palermo. Tra loro dunque c’è un rapporto che va decisamente oltre l’ambito lavorativo e che li rende difatti molto simili tra loro.

L’obiettivo della società è proprio quello di garantire alla rosa una continuità tattica e a non stravolgere gli equilibri creati negli scorsi anni. Ecco perchè giocherà con il medesimo modulo ma non è detto che seguirà la stessa politica dei giovani dato che attualmente sta trattando per l’ingaggio di un 40enne.

Trattativa avanzata

Il suddetto è Miguel Veloso, uno dei migliori centrocampisti portoghesi della sua generazione. Il classe 1986 ha praticamente raggiunto un’intesa di massima con l’Atalanta, motivo per cui nelle prossime ore sarà ufficializzato sui siti del club.

Non scenderà però nel rettangolo di gioco, dato che ha chiuso la sua carriera lo scorso anno al Pisa. Entrerà a far parte dello staff del nuovo mister, la seconda esperienza in quest’ambito dopo aver già lavorato con Filippo Inzaghi, colui che è riuscito a portare le Torri in Serie A dopo oltre 30 anni. Veloso già conosce Jurić, essendo stato allenato da quest’ultimo per un totale di 103 partite tra Genoa e Verona, dunque si tratterebbe di una reunion. Inizia dunque una nuova era in casa della Dea, con i tifosi speranzosi che riesca ad emulare il suo predecessore.