Ciao Edinson, che ne dici di un ultimo ballo da noi? Cavani ritorna in Serie A: accordo col club, i bagagli sono pronti

L’attaccante uruguaiano ritorno in auge ed è richiesto in Italia. Dopo il Mondiale per Club è pronto l’aereo per il ritorno in Serie A

Quella che stiamo vivendo è un’estate calcisticamente elettrizzante grazie alle partite che si stanno disputando dall’altra parte del mondo durante la competizione iridata.

Il Mondiale per Club ha infatti permesso di incrociare nuovamente campioni che hanno militato in Europa, incantando tutti con le loro giocate, come ovviamente Lionel Messi, Luis Suarez, Edinson Cavani e altri.

Proprio l’uruguaiano, ora in forza al Boca Juniors, ha dimostrato di essere ancora determinante e di poter competere ad altissimi livelli.

E c’è chi ci sta facendo un pensierino per riportarlo in Italia e lottare insieme per la Serie A.

Nuova tappa per l’attaccante?

Alla soglia dei 39 anni Edinson Cavani è ancora un giocatore competitivo e determinante, anche per quei club che giocano in campionati europei, come la Serie A. Non ci sono dubbi sul fatto che il centravanti ex Napoli e Paris Saint Germain sia quasi arrivato al momento di appendere le scarpe al chiodo, ma nulla vieta che possa farlo dopo aver giocato una stagione – forse l’ultima – in una società europea.

D’altronde anche i numeri della scorsa stagione dimostrano che il centravanti di Salto quando è in forma può essere devastante: 20 gol in 39 partite con la maglia degli Xeneizes. Numeri impressionanti fatti registrare da un calciatore che è entrato e resta nei cuori degli attaccanti partenopei, ma non solo. Ecco perché potrebbe far comodo e c’è chi ci starebbe già pensando.

Cosa serve per l’accordo

Tra i club che potrebbero provarci ci sarebbe l’Udinese. La squadra bianconera, vicina a perdere Lorenzo Lucca – dato per partente, proprio in direzione Napoli – sostituirebbe volentieri il giocatore di Moncalieri con il 38enne uruguaiano, magari puntando su un secondo attaccante come alternativa in campo.

Farebbe comodo anche al Torino, che con Zapata riuscirebbe a formare una coppia d’attacco devastante in zona gol, ma anche al Bologna che, se non dovesse riuscire a concretizzare il colpaccio Immobile – anche lui di ritorno dopo una stagione all’estero – potrebbe puntare sulla punta del Boca.