Ok, accetto | La mossa disperata è Lindelof a parametro zero: arriva in Serie A, firma il 1º luglio

Victor Lindelof è pronto a lasciare il Manchester United, potrebbe essere una importante occasione in Serie A: diversi club lo seguono

Dopo 8 anni di Premier League e, soprattutto, di Manchester United Victor Lindelof sta per salutare il mondo “Red Devils”. Il 30 giugno sarà il suo ultimo giorno come tesserato dello storico club di Manchester.

Poi sarà, a tutti gli effetti, un calciatore svincolato. Anche se, a dire il vero, già da diversi mesi lo è. Soprattutto da quando si sono intensificate, sempre di più, le voci in merito al fatto che non avrebbe rinnovato il proprio accordo con il club inglese.

Sul web il canale ufficiale dello United ha postato un filmato in cui ha voluto ringraziare il nazionale svedese per tutto quello che ha dato alla causa. Con il team inglese ha vinto una Coppa di Lega e la Coppa nazionale.

Possibile che, a questo punto, il suo futuro possa essere altrove e lontano dal Regno Unito. Magari in Serie A dove diversi club potrebbero pensare a lui. Nonostante alcune sue prestazioni non all’altezza della situazione, il classe ’94 può ancora dare il suo contributo.

Serie A, arriva Lindelof a parametro zero: le possibili mete

Tra pochi giorni Victor Lindelof sarà inserito nella lista dei calciatori “svincolati di lusso”. Anche se questa sua permanenza potrebbe durare pochissimi giorni. Le richieste per il nativo di Vasteras di certo non mancano. Tra le possibili mete, in merito al suo futuro calcistico, potrebbe esserci anche l’Italia. Tanto è vero che in passato si era addirittura parlato di un suo possibile approdo in Serie A. Anche se, a dire il vero, di concreto non c’è mai stato nulla visto che di trattative non ce ne sono mai state.

Questa volta, però, le cose potrebbero svolgersi in maniera completamente diversa. Tra le squadre che potrebbero farci un pensierino ci sarebbe il Milan. I rossoneri potrebbero rifondare il reparto difensivo con un acquisto di esperienza, come lo svedese, e consegnargli le chiavi di quel reparto. Bisognerà, però, capire la volontà del calciatore. Soprattutto considerando che il “Diavolo”, in vista della prossima stagione, non parteciperà ad alcuna competizione europea. Non proprio un bel biglietto da visita.

Lindelof in Serie A, ipotesi da non scartare

Ovviamente, quella di un suo possibile approdo in Serie A, è pur sempre una ipotesi. Anche se non da scartare affatto. Così come la possibilità di un suo approdo in Liga o permanenza in Premier League.

Da non sottovalutare nemmeno un possibile interesse da parte di qualche squadra saudita, pronto ad accontentare il calciatore sotto ogni punto di vista economico. Non resta che attendere.