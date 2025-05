Incontro in città, stretta di mano Ausilio-De Zerbi | I tifosi dell’Inter ancora non ci credono

L’Inter ha parlato nelle ultime ore con Roberto De Zerbi, il retroscena di mercato che spiazza i tifosi nerazzurri

L’Inter ha fallito il sorpasso ai danni del Napoli, non sfruttando il pari dei partenopei a Parma. In un Meazza sold out, la squadra guidata da Inzaghi non è andata oltre al 2 a 2 contro una Lazio mai doma, capace di recuperare per due volte lo svantaggio, grazie alla doppietta del veterano Pedro, che a 37 anni si dimostra ancora decisivo.

Buona la prova dei nerazzurri che escono dal campo con molti rammarichi e con la consapevolezza che le chance di titolo sono adesso ridotte all’osso, visto che i rivali affronteranno venerdì un Cagliari che ha già conquistato l’aritmetica salvezza.

L’Inter scenderà in campo a Como, al cospetto dei lagunari che hanno chiuso in grande spolvero la loro stagione da neopromossi con il decimo posto e con un ottimo gioco, merito di diversi talenti valorizzati da Cesc Fabregas, tra cui Nico Paz, oggetto dei desideri di Marotta ma destinato a tornare al Real Madrid.

La dirigenza pensa al futuro e ai possibili innesti per rinforzare e ringiovanire l’organico, dato che diversi senatori sono giunti al termine del proprio ciclo ad Appiano Gentile.

L’Inter pensa al futuro dopo aver quasi perso questa serie A

Simone Inzaghi sembra destinato a restare al timone del club che ha condotto per due volte in finale di Champions League in tre anni, a prescindere da come andrà la sfida contro il Psg il 31 maggio, decisiva per alzare la coppa.

Intanto, Ausilio starebbe trattando con il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che si è qualificata con merito proprio per la prossima Champions, per un giocatore che si è messo in mostra in questa Ligue 1.

L’Inter e Roberto De Zerbi si sono parlati, la firma è vicina

L’Inter ha intenzione di mettere sotto contratto Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001, autore di 7 reti e di 8 assist nel campionato francese, un ottimo biglietto da visita in vista di un suo potenziale approdo in serie A.

Un nome che ha stregato la dirigenza interista ormai da diversi mesi, con il rischio dell’inserimento di altri top club europei, motivo per cui Marotta vorrebbe giocare d’anticipo e chiudere l’affare nei dieci giorni validi per il mercato in vista della partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club.