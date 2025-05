“Marottata” di maggio: colpo a zero da Manchester | Si firma prima della finale di Champions

Passano gli anni ma il lupo perde il pelo ma non il vizio: ennesima “Marottata”, arriva gratis dallo United

L’Inter sta vivendo un finale di stagione incredibilmente folle. Data ad inizio anno come favorita in tutte le competizioni Nazionali e tra le papabili vincitrici della UEFA Champions League, sta pienamente rispettando le aspettative.

Ciò che è ancora più incredibile è che i pronostici stanno cambiando in continuazione nelle ultime settimane. In seguito alle tre sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia e il sorteggio del Barcellona in Europa si credeva finisse l’annata a mani vuote ma ha straordinariamente capovolto la situazione.

Ha battuto i blaugrana ed ha raggiunto la finale, che disputerà il 31 Maggio all’Allianz Arena di Monaco contro il PSG di Luis Enrique. In campionato invece è a –1 dal Napoli di Antonio Conte, con lo Scudetto che si deciderà all’ultima giornata.

Insomma, si può definire una vera e propria conclusione da thriller. Il lavoro di una stagione intera è deciso da solamente due delle quasi 70 gare giocate. Come molti direbbero, All or Nothing, perchè in questi contesti ci si gioca tutto.

A lavoro per il mercato

Mentre la squadra nerazzurra ed il suo mister sono tremendamente impegnati per questi ultimi giorni infuocati, la dirigenza, capitanata da Giuseppe Marotta e da Piero Ausilio, lavora per la sessione di calciomercato estivo che inizierà nei primi di Giugno.

Tanti sono i nomi sul taccuino, pronti ad esser acquistati per rinforzare la squadra. Uno su tutti, la cui trattativa è stata già inizializzata, proviene da Manchester, sponda United, in procinto di firmare a zero nella prossima settimana.

Ritorno in Serie A

Parliamo di Joshua Zirkzee, la punta olandese arrivata in Inghilterra la scorsa estate per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. L’olandese non è mai riuscito ad ambientarsi, complice un clima tutt’altro che sereno che si respira in quel di Manchester, motivo per cui starebbe cercando una nuova destinazione.

Tra le tante proposte che sono arrivate a lui ed il suo agente, prevale quella con l’Inter, deciso a portarlo a Milano per rafforzare il suo parco attaccanti. Con l’addio di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, occorre un profilo come il suo nella rosa, che garantisce anche più soluzioni data la sua duttilità. L’offerta dei nerazzurri si basa su un prestito annuale più un diritto di riscatto a 35 milioni di euro, un’operazione che i Red Devils stanno valutando e a cui risponderanno nei prossimi giorni.