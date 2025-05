Te lo sei meritato: Marotta, regalo da 200 milioni da Oaktree | Mercato da paperone

Oaktree è pronta finalmente ad investire per il calciomercato estivo: Marotta avrà centinaia di milioni di euro a disposizione

Dopo aver preso in carico l’Inter lo scorso maggio, Oaktree è finalmente pronta ad investire sul mercato. La proprietà di origine statunitense ha dato il via libera a Giuseppe Marotta e la dirigenza per rafforzare il club in vista della prossima stagione.

Molto dipenderà anche dai risultati conseguiti in campo. Siamo oramai agli sgoccioli ed i nerazzurri si stanno giocando il tutto per tutto in due competizioni, Serie A e Champions League, il cui successo potrebbe far ulteriormente lievitare il budget messo a disposizione.

Nel frattempo che la squadra di Simone Inzaghi studia e prepara i prossimi impegni fissati sul calendario, si iniziano a muovere i primi passi per i nuovi acquisti. L’obiettivo è quello di chiudere i più cruciali entro i primi di Luglio, così da avere tutti nel primo ritiro dell’annata 2025/2026.

C’è da dire che con il lavoro si son già portati avanti. Oltre all’oramai certo riscatto di Zalewski per 6.5 milioni di euro, hanno già finalizzato l’operazione che porterà Sučić a Milano, dichiarato in patria come il nuovo Brozovic e che molto probabilmente sostituirà Asllani, in partenza dal club di Viale della Liberazione.

Richieste del mister

Oltre l’arrivo del croato, arriveranno nuove pedine. Il mister piacentino ha difatti chiesto un nuovo difensore centrale, una mezz’ala che sappia saltare l’uomo e creare superiorità numerica nelle azioni offensive ed una punta che faccia rifiatare i due titolarissimi, Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Tutte richieste volte a costruire il futuro del club su giocatori giovani ma di prospettiva. La volontà è quella di abbassare l’età media della rosa, una delle più alte in Europa, piazzando già le fondamenta per gli anni a venire ma mantenendo sempre alta la competitività.

Tanti osservati

Sono tanti i profili osservati e segnati sul taccuino nerazzurro. In difesa piacciono molto i difensori del Bologna, Lucumì e Beukema, freschi vincitori della Coppa Italia, a centrocampo non mollano la presa per Nico Paz, talento del Real Madrid, mentre in attacco monitorano Jonathan David.

Il canadese è in scadenza di contratto con il Lille ma non sarà facile acquistarlo data l’ampia concorenza. Nessuno vuole farselo scappare, considerando che nelle ultime 5 stagioni è il miglior marcatore della Ligue 1, dietro solo a Kylian Mbappè. In alternativa ci sarebbero Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United, Santiago Castro del Bologna, l’alter ego del Toro e Marco Asensio, rivitalizzato da Unai Emery all’Aston Villa. Insomma, c’è tante carne al fuoco ma una cosa è certa: l’Inter sarà uno dei principali protagonisti della prossima sessione di calciomercato.