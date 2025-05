Vinci la finale e passa da noi: Marotta si porta via il rivale | Servono “solo” 30 milioni

Calciomercato Inter, Marotta all’assalto del rivale: per acquistarlo servono “solamente” 30 milioni di euro

Nonostante la stagione sportiva dei nerazzurri non sia affatto giunta al termine, l’Inter sta già pensando al prossimo campionato.

Con un campionato ancora tutto da decidere ed in attesa della finale di Champions League, Marotta studia i prossimi colpi per l’estate.

L’obiettivo, ovviamente, è quello senza ombra di dubbio di rinforzare la rosa e di sostituire i calciatori che svuoteranno l’armadietto della Pinetina.

Tra gli osservati speciali anche uno dei rivali che, anche in questa stagione, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Per averlo a disposizione servono “solamente” 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Marotta vuole il “giustiziere” della finale: assalto in estate

Dopo oltre 50 anni (per la precisione 51) il Bologna ritorna a vincere la Coppa Italia. A decidere la finale dell’Olimpico di Roma ci ha pensato Dan Ndoye che, negli ultimi giorni, è diventato (ancora di più) l’idolo dell’ambiente rossoblù. L’ex Basilea è un vero e proprio talismano per il tecnico Italiano che, senza di lui, è andato molto in difficoltà. Lo dimostrano i dati in campionato: due pareggi ed una sconfitta senza l’esterno d’attacco. Risultati che hanno allontanato i felsinei dalla lotta alla Champions League.

La delusione nel non aver racimolato quanto speravano i tifosi in campionato è stata subito smaltita dalla zampata dello svizzero che ha consegnato il trofeo ai rossoblù. Anche perché, con questa vittoria, il Bologna accederà automaticamente alla prossima edizione dell’Europa League (nella peggiore delle ipotesi). Come il compagno di squadra Riccardo Orsolini, anche Ndoye sarà senza dubbio uno degli uomini mercato in estate. La conferma arriva dal sito “Tuttomercatoweb” dove il calciatore è finito nel mirino dell’Inter.

Calciomercato Inter, assalto al re della finale: Marotta fa sul serio

Con quella dell’Olimpico lo svizzero è arrivato a quota 9 gol (considerando tutte le competizioni) in questa stagione sportiva. L’obiettivo è quello di chiudere con il campionato arrivando alla doppia cifra. Poi dopo gli impegni con la Nazionale ci sarà il classico “rompete le righe”. Di conseguenza, però, lo svizzero non potrà essere molto rilassato visto che potrebbe ricevere molte chiamate sul suo cellulare.

In particolar modo dall’Inter che, per rinforzare il reparto offensivo, pensa a lui per la prossima stagione. Quello del classe 2000 è un nome che interessa al club nerazzurro che dovrà necessariamente sostituire i partenti Arnautovic e Correa che non rinnoveranno il proprio contratto con il club campione d’Italia. La richiesta del Bologna, però, è importante: 30 milioni di euro. Altrimenti non se ne farà nulla.