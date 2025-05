Inzaghi è in lacrime: gli vendono il pupillo | 50 milioni in Premier League, i rivali godono

Calciomercato Inter, mister Inzaghi più disperato che mai: gli vendono il suo pupillo in Premier League a 50 milioni di euro

Una stagione ancora tutta da vivere per l’Inter. Un mese di maggio super impegnativo per i nerazzurri che affronteranno le ultime due partite del campionato e poi si concentreranno solo ed esclusivamente alla finale di Champions League.

Poi la concentrazione sarà rivolta alla prima edizione del Mondiale per Club che la squadra campione d’Italia disputerà negli USA. Allo stesso tempo mister Inzaghi non accetta assolutamente cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi.

Poi sarà il tempo di affrontare uno degli argomenti che interessano particolarmente i tifosi nerazzurri e, soprattutto, la società: vale a dire il calciomercato. Novità in vista sia dal punto di vista degli arrivi che delle partenze.

Ed è proprio da quest’ultimo che potrebbero succedere degli imprevisti non da poco. Gli stessi che potrebbero “colpire” il tecnico Inzaghi: uno dei suoi pupilli, infatti, è sempre più vicino alla cessione. Destinazione Premier League.

Calciomercato Inter, il pupillo di Inzaghi verso l’addio: cessione in Premier

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato direttamente il sito “SpazioInter” in cui sono stati rivelati importanti aggiornamenti di mercato in uscita dei nerazzurri. Tra coloro che potrebbero fare le valigie e svuotare l’armadietto della Pinetina spicca il nome di Yann Bisseck. Uno dei preferiti di mister Inzaghi sarebbe finito nel mirino del West Ham.

Anche se, allo stesso tempo, anche l’Inter osserva attentamente qualche profilo interessante che milita negli “Hammers”. Tra i calciatori che piacciono, infatti, spicca quello di Mohammed Kuddus. Il nazionale ghanese, alla sua seconda stagione in Premier League, ha messo a segno solamente 4 reti e 3 assist in campionato. Un calciatore, pagato 43 milioni dall’Ajax, che potrebbe essere ceduto in estate.

Calciomercato Inter, ok alla cessione ma solo con uno scambio: le ultime

A questo punto il nazionale tedesco potrebbe essere inserito in un possibile scambio col West Ham che porterebbe a Milano l’attaccante ghanese. Una ipotesi assolutamente da non scartare e da prendere in seria considerazione. La valutazione dell’attaccante si avvicina attorno ai 50 milioni di euro. Con il possibile inserimento della contropartita Bisseck il valore andrebbe a diminuire.

Una operazione che potrebbe andare in porto prima dell’inizio del Mondiale per Club negli USA. Le prossime settimane, da questo punto di vista, potrebbero risultare decisive per una possibile chiacchierata tra le due parti.