Ci prendiamo Zirkzee da campioni d’Europa: Marotta ha trovato i soldi | Via libera da Manchester

Marotta è pronto a rafforzare l’Inter dopo la finale di Champions League: addio Manchester, ritorna Joshua Zirkzee in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è impegnato in un finale di stagione di fuoco. Prima di concentrarsi totalmente nel Mondiale per Club, che inizierà a metà Giugno e finirà a metà Luglio, dovrà giocare le tre partite più importanti dell’annata.

E’ obbligatorio vincerle tutte per ottenere il primato sia in Serie A che in Champions League. Per ottenerlo dovrà affrontare in patria la Lazio di Marco Baroni ed il Como di Cèsc Fabregas mentre in Europa il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Tre gare tostissime, che valgono il lavoro di 365 giorni. C’è però da sottolineare che in campionato non dipenderà tutto da loro. A comandare la vetta c’è il Napoli di Antonio Conte, attualmente a +1, motivo per cui il destino non è nelle loro mani ma in quelle degli azzurri.

In Europa è diverso. Il 31 Maggio, all’Allianz Arena di Monaco, si deciderà chi alzerà la coppa dalle grandi orecchie. Una gara secca, in cui entrambe le contendenti hanno voglia di rivalsa dato che entrambe hanno perso l’ultima finale disputata nella competizione.

Nuova Inter

Mentre i nerazzurri sono impegnati sul campo, c’è chi già sta lavorando per il futuro del club. Il suddetto è Giuseppe Marotta, dirigente e Presidente del Biscione, che insieme alla dirigenza sta già studiando i colpi da effettuare nella sessione di calciomercato estivo.

Sono tanti i nomi sulla lista. L’obiettivo di Oaktree è quello di ringiovanire la rosa ma mantenere allo stesso tempo alta la competitività degli interpreti. Un chiaro segnale che l’Inter mira a lottare e vincere nei prossimi anni in tutte le competizioni.

Svolta in attacco

Il primo colpo che arriverà in estate e Joshua Zirkzee. L’olandese non ha vissuto una buona stagione a Manchester, così come il resto della squadra, motivo per cui è alla ricerca di una nuova destinazione. La sua priorità sarebbe quella di ritornare in Italia, un vero e proprio assist per l’Inter, alla ricerca di un nuovo attaccante.

Con Marko Arrnautovic e Joaquin Correa in uscita e Mehdi Taremi che non si è ancora ambientato, c’è volontà di far firmare il classe 2001 come terzo attaccante. Verrebbe come un jolly, dato che può ricoprire più ruoli data la sua duttilità, anche se ha tutte le carte in regola per insidiare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Per lui occorrono dai 30 ai 35 milioni di euro, cifra che non farebbe registrare ai Red Devils una minusvalenza e abbordabile per le casse del club. Insomma, l’ex Bologna è un colpo perfetto per i nerazzurri, che nelle prossime settimane contano di chiuderlo e di farlo approdare a Milano.